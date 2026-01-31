'Los hombres de Paco' reividican chirigoteras: "Marta Ortiz le ha puesto letra a un pensamiento que teníamos hace tiempo"

"Flipando". Así salían 'Los hombres de Paco' de su pase de cuartos. Porque "si la gente ha disfrutado, más hemos disfrutado nosotros y eso es lo que queremos un año más, venir con mis amigos, disfrutar y reivindicar, que es lo que hacemos", explicaba el chirigotero Melo López.

En un año donde la nueva generación de chirigoteros viene con fuerza para consolidarse, estos jóvenes no se han querido quedar atrás y además han apostado porque se unan a ellos las chirigoteras. "La idea la teníamos en la cabeza mucho tiempo, yo veo a 'Las gitaneras' -este año 'Las eurovisivas' en juveniles- y esto es para todo el mundo, es un pensamiento muy antiguo si alguien no opina igual y quiero ver aquí a chirigoteras con nosotros", comentaba uno de los integrantes del grupo que firma Javi García 'Ojo', Sergio Guillén 'El Tomate' y Alejandro Sáncez Helmo y que continúan con sello canalla, "que es lo que nos gusta".

El pasodoble, además, confesaba, lo ha escrito una autora, Marta Ortiz, que este año escribe la comparsa 'La camorra'. "Marta nos ha puesto letra a un pensamiento que teníamos todos, de reivindicar a las chirigoteras. Marta es nuestra amiga y uno de los pasodobles que nos ha traído es este", confesaba el joven gaditano, orgulloso de cantar una copla de ella y de que hombres de 20 años traigan este mensaje "que estamos en el siglo XXI".

Los autores de 'Los hombres de Paco' con Marta Ortiz, autora del segundo pasodoble. / Germán Mesa

Con los cuartos acabados de empezar, Melo cree que está siendo un concurso "precioso" en la modalidad, "compitiendo contra autores que hemos visto desde pequeños y con muchos compañeros que vienen poco a poco sacando la cabecita".