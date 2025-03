Hemeroteca: Escándalo en la venta de entradas que se ponen a la venta a las diez y media de la noche

Noticia del 17 de febrero de 1993. Un auténtico escándalo se originó ayer ante las taquillas del Falla, donde cientos de personas se agolpaban para poder adquirir alguna localidad para la gran final de mañana viernes. Muchas de ellas pasaron más de veinticuatro horas de guardia, notándose por sus desaliñados aspectos el cansancio. Otras muchas fueron llegando durante la mañana y el gran bloque cuando se anunció que las entradas —en número de 664— se pondrían a la venta a las diez y media de la noche. Conforme avanzaba la tarde crecía la tensión en la cola, donde se apreciaba un considerable número de revendedores y ‘ayudantes’, que prácticamente copaban las tres cuartas partes de esa cola.

Una casa de vecinos con mucho arte. 1894

Entre las comparsas graciosas de este año se ha observado que han escaseado en Carnaval y no ha habido como en otros, tantas casas de vecindad en corporación, como dice con gracia un nuestro amigo. Y no dejaban de ser graciosas aquellas comparsas a las que precedían cuatro o cinco chicos vestidos de mujer, con las ropas de las madres o de las hermanas, seguidos de la casera y de su yerno; el casero y su cuñada; el vecino del cuarto de la azotea, la vecina del patinillo y las del 3, 6, 8 y 12, con sus encalomos animudis, deudos parientes, amigos y cortejos, vestidos ellos de hembras y éstas de hombre, de moro o con lujosos trajes de Baria, las más acornadadas, armando todos un mido infernal con los rayadores, almireces, latas de petróleo, carracas, etc

Millares de personas en la cabalgata. 1967

A las seis de la tarde se organizó la Gran Cabalgata en el paseo de Palmeras del parque Genovés, mientras que las bandas y las agrupaciones se concentraban en la explanada de la puerta principal a fin de ir integrándose al cortejo. Millares de personas se agolpaban en las aceras El desfile alcanzó su mayor brillantez a su paso por la calle Duque de Tetuán, plaza de San Antonio, Mentidero, las alamedas, la plaza de España y la avenida Ramón de Carranza. La llegada a San Juan de Dios tuvo caracteres de apoteosis. Ha sido un brillantísimo desfile en el que las bellas señoritas ocupantes de las carrozas fueron recibidas con una lluvia de confeti. Por la belleza de las carrozas, por la simpatía de la reina y sus acompañantes, por el orden mantenido durante el desfile, esta gran cabalgata supera, sin duda, a la de años anteriores.

I Certamen hispano-francés de grupos femeninos. 1968

Alas ocho y media de la noche el Estadio Municipal ‘Ramón de Carranza’ presentaba un brillantísimo aspecto donde se celebra el primer certamen internacional hispano-francés de grupos femeninos. El espectáculos multicolor y brillantísimo se inició con el desfile por las pistas atléticas de la banda de infantería de Marina norteamericana de la Base Naval norteamericana de Rota; batallón infantil María del Carmen Martínez Bordiú y el coche de la reina de las fiestas, que presidió e festival.

La Reina se despide de sus paisanos. Ana María Portillo estará hoy por la mañana volando camino de Londres, para incorporarse a sus estudios, cumpliendo así el medido permiso que le otorgaron para venir a presidir con su belleza y simpatía nuestras Fiestas Típicas.