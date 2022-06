La gran Final del COAC 2022, en directo

21.25. Ya empieza la competición, con la actuación de 'Los babeta', el coro de David Fernández, José Manuel Pedrosa, Antonio Rodríguez y Raúl Rodríguez. Ya presenta Eduardo Bablé, que desea la mejor de las suertes para todas las agrupaciones. A ver qué nos traen para defender el primer premio de 2019 y 2020.

21.14. Termina su actuación la antología de Paco Rosado y el público del Falla se rinde a los pies de las míticas coplas. Gran aplauso, antes de dar paso a la primera agrupación que esta noche competirá por los premios de la gran final.

21:03 La antología cierra con un popurrí que ha quedado para la historia del Carnaval para siempre: el popurrí de 'Los cruzados mágicos'.

21: 00 h. Estreno de una letra inédita con la música de pasodoble de 'Los carreros de la alianza', que estrena esta antología de Paco Rosado, dedicado a este autor. "Gracias por dar tanto a mi Carnaval", termina esta sentida copla.

20:51 h 'Los cubatas', que por fin se escuchan en la Final y uno de los mayores cajonazos de la historia, 'Los llaveros solitarios', 'Los cruzados mágicos', que conquistó la calle e institucionalizó la escalerilla de Correos como escenario del pueblo.

20:35 h Buenas noches, ya estamos viviendo la gran noche, que empieza con el homenaje al gran Paco Rosado. Germán García y Javi Osuna nos van introduciendo en cada una de las coplas y las agrupaciones que nos dejó este autor gaditano, que nos dejó el pasado diciembre.

El concurso del Carnaval más atípico termina esta noche, más bien casi la próxima mañana, con la celebración de la Gran Final. 14 agrupaciones pasarán por las tablas del Teatro Falla desde las 20:30 horas de la tarde para competir por los premios de este COAC 2022, que aunque más corto han sido bastante intenso. Desde aquí le contaremos todo lo que vaya ocurriendo en el coliseo gaditano.

La noche más especial la abrirá la antología de Paco Rosado, como homenaje a uno de los grandes genios de la fiesta, fallecido el pasado mes de diciembre. Luego vendrán dos bloques de cuatro agrupaciones, con los dos cuartetos finalistas, y otros dos de tres. La primera será el coro 'Los babetas' y la última la comparsa 'Después de Cádiz ni hablar'.

Será una final histórica por su fecha de celebración, ya entrados en el mes de junio, y también por la participación de la mujer, que por primera vez estará representada en las cuatro modalidades.

El orden de actuación es el siguiente: coro 'Los babetas', chirigota 'Los caraduras de Cai', cuarteto 'Al Edén que le den' y comparsa 'Los sumisos'; y en el segundo bloque comenzará con el coro 'Químbara', la chirigota 'La misión (el evangelio según Santander), cuarteto 'Los ultraortodoxos de los callejones cardoso' y la comparsa 'We Can do... Carnaval'. El tercero comenzará con el coro 'Pachamama', chirigota 'Aquí huele a verdín', comparsa 'Los renacidos', y el último bloque lo completarán el coro 'Tierra y Libertad', la chirigota 'Los cuarentena principales' y la comparsa 'Después de Cádiz ni hablar'.