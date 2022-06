Final COAC 2022: ¿Quién canta este viernes 3 de junio en el Falla? La noche más bonita

1:45 h. Comparsa 'We can do... Carnaval' (Cádiz). Letra y música: Marta Ortiz Deusto. Dirección: Beatriz González Montemuiño. La comparsa de Marta Ortiz ha conseguido el hito de ser la primera formada solo por mujeres que alcanza la Gran Final del COAC. Puntuación jurado diario 395 (14º).