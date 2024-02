Final COAC 2024 | Las reacciones de los ganadores del concurso del Carnaval de Cádiz

El fallo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2024 ha nombrado a sus nuevos ganadores. El coro 'Los iluminados', la chirigota 'Los exageraos', la comparsa 'La oveja negra' y el cuarteto 'Los cocos de Cadiz' resultaron los vencedores y estas han sido sus reacciones tras la recibir la mejor noticia cuando el comité leyó el acta, pasadas ya las siete de la mañana.

Juanmi Villegas, 'Los exageraos': "Este no era plan para nada cuando empezamos"

Que la unión Villegas-grupo del Love había dado ya más que buenos resultados no es un secreto y el reencuentro no ha sido menos. 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)' han sido los ganadores del concurso de 2024, con los hijos de Güeli Villegas -Lale y Juanmi- compartiendo ahora agrupación con estos veteranos chirigoteros. "Este no era el plan para nada cuando empezamos", comentaba Juanmi en declaraciones a este medio. "Todavía no me lo creo".

El autor, que firma por primera vez junto a su hermano -aunque ya ha colaborado con otras anteriormente y ha intentado aportar en cada una de las que ha salido como componente- recuerda como en una conversación con su padre surgió la posibilidad de hablar con los Cornejo para salir, "y ellos con toda la humildad, que tienen primeros premios para aburrir, aceptaron". "Lo peor que podía pasar es que cuando llegara noviembre no nos viéramos y saliéramos para la calle al final", apunta. Pero, todo lo contrario, han ganado el certamen.

"Creo que a lo mejor precisamente el ir sin presión ninguna, con gente que lo ha ganado ya todo, creo que los Cristóbal y Chico acumulan ocho primeros premios y son los chirigoteros más laureados; y nosotros en nuestro primer año haya sido clave. "Empezamos sin un duro, sin local y con este gente como si fueran juveniles pagando cuotas y nos fuimos animando, pero esto era impensable".

Y, como se dice, cuando se da se da, "tuvimos suerte hasta para la hora de cantar en la final, tempranito" y "vivimos una noche muy bonita e inolvidable". "La verdad es que está siendo un año bonito, tanto para mi hermano como para mí y también para mi padre", al que le dedicaron un emotivo homenaje en la final con su pasodoble. "Creo que todo el mundo tenía que saber que los pasodobles que cantan en las barbacoas son de él, se lo merecía".

Así que nada de cortar queso para estos chirigoteros, una expresión que ya se ha quedado de sus cupletinas. Que por cierto es una frase, explica Juanmi, "que decíamos mi compañero David y yo cuando salíamos con los Carapapas "que cuando empezaban a meter la voces bonitas y los coreados me decía: nosotros a cortar queso y mira", rememoraba entre risas.

Javi Aguilera: "No me ha dado tiempo a asimilarlo"

"Ha tenido que venir el Garrapata para llevarme un primero", bromeaba Javi Aguilera al llamarlo esta tarde. El cuartetero se preparaba para dar el pregón de Arcos con el Love y Cabra y aún no se creía lo que estaba viviendo. "Estoy que no me lo creo, que tendrán que enseñar a como se está con un primero porque es una cosa que no te esperas y menos en un año tan igualado como este. No me ha dado tiempo a asimilarlo", manifestaba.

Tras cantar en la final, Aguilera dice que se sintió "como cuando quitas el extractor de la cocina" y se quedó justo dormido poco antes del veredicto del jurado, aunque luego rápido empezaron las felicitaciones y las llamadas. Y es que había sido mucha presión en una final "difícil", de "a pico y pala". Aguilera cree que "habría que darle una vuelta" a los cuatro pases de los cuartetos, porque "es imposible meter todo nuevo" y eso "perjudica a la modalidad". "una renovación" en su cuarteto "en una línea que es la que vamos a seguir, una apuesta interpretativa y más localista". "El Garrapata ha movido sus hilos", bromeaba. Feliz ahora, el autor cree que 'Los cocos de Cadi', con el que regresaban al concurso después de cuatro años, "ha ido creciendo durante el concurso" y que se ha vistoen su cuarteto "en una línea que es la que vamos a seguir, una apuesta interpretativa y más localista". "El Garrapata ha movido sus hilos", bromeaba.

David Fernández (Coro 'Los iluminados'): "Lo viví muy nervioso, pero fue muy bonito, el coro es una piña"

David Fernández, coautor junto a José Manuel Pedrosa del coro 'Los iluminados', al que este año se ha incorporado Kike Remolino como autor musical, se encuentra completamente feliz de volver a ostentar el primer premio en la modalidad.

"Ya no se trata de ganar, es que ya de por sí es muy difícil entrar en la final porque hay muchos coros buenos, así que estar y encima con un primero se valora el triple". Añade Fernández que "si se trabaja como se ha hecho y encima sale bien, pues la alegría se multiplica, así que lo vivimos "con mucha humildad, pero con mucha alegría".

El grupo se encontraba anoche en el Club Caleta, "donde nos hemos vestido todo el concurso", y desde donde ni él ni muchos de los suyos podían disimular los nervios, "estaba muy nervioso, le di veinte vueltas al teatro, no podía soportarlo y me tenía que ir, fui al Falla a ver a 'Los colgaos' y no sabía si volver a escuchar el fallo. Algunos se fueron a andar por al playa, que me daba hasta miedo de cómo estaba la noche", describe. Pero las sensaciones finales han sido espectaculares, "muy bonito, el coro es una piña, nos conocemos desde hace muchos años y me alegro todavía más por los nuevos".

Desde 2020 no se hacían con el primer premio con 'La colonial', y tras la pandemia ganaron el tercero con 'Los negros'. No han faltado a la final en los últimos años.

Martínez Ares: "Estoy muy feliz, pero lo único preocupante es que esto da mucho vértigo para continuar"

Al filo del mediodía Martínez Ares hablaba con este diario y ofrecía sus impresiones. “La verdad que todavía ando maravillado, porque pasamos una noche inolvidable ayer en el Falla, vivimos momentos en los que pensé que ojalá hubiera estado mi padre allí para vivirlos conmigo, porque me acordé mucho de él. Evidentemente luchamos siempre por ganar, pero ya siempre digo que con la edad uno se lo toma de otra manera. El premio no deja de ser una cosa subjetiva. Pero cuando esta mañana me despertaron y me dijeron que habíamos ganado me sentí muy feliz, porque es la recompensa del trabajo que uno cree que está bien hecho, y saber que uno conecta con la gente siempre es gratificante”.

Antonio siguió diciendo que “hay años bonitos, hay años inolvidables, hay años mágicos, y lo único preocupante es que da mucho vértigo para continuar, pero en eso estamos. Estoy muy feliz y ahora toca disfrutar en la calle”, concluyó.