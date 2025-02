Figue (cuarteto 'Ku Klux Klan Klan): "El pregonero escuchó la cuarteta y hasta nos pidió más caña"

El Carnaval de Cádiz no se ha escapado hoy al espíritu censor del 'Ku Klux Klan Klan' que lidera Ángel Gago. Así, el cuarteto de Miguel Ángel Moreno ha pasado por su particular hoguera de semifinales a personajes, repertorios y a la propia fiesta de febrero en un pase "localista" -"porque el Carnaval es de Cádiz y para Cádiz"- donde no se ha librado ni el propio pregonero de este 2025, Antoñito Molina, al que le dan cierta carga en el popurrí que se ha podido escuchar este domingo en las tablas del Gran Teatro Falla. "El pregonero escuchó la cuarteta y hasta nos pidió más caña", asevera con su voz de cueva uno de los miembros del quinteto, José Manuel Figueroa Figue, al término de la actuación.

"No, hoy no hemos tenido ningún tipo de escrúpulos para hacer crítica al Carnaval y habrá gente que lo acepta bien y, bueno, habrá a quien no le termine de gustar, pero, vamos hoy se ha tocado también un poquito de todo, se ha cantado a Bruno García, a Moreno Bonilla... Metiendo un poquito los deditos, intentando intentando pasarnos de la línea, pero volviendo otra vez hacia atrás, utilizando todos los argumentos que tenemos, desde el sarcasmo, la ironía, doble sentido, pamplinas por pamplinas...Es que yo entiendo que muchas veces estamos aquí en las tablas y podemos repartir a diestro y siniestro y, sin embargo, cuando es al contrario, las recibimos mal", analiza el carnavalero sobre un repertorio concreto que "no se había testado con público", pero que ha sido recepcionado "bien" por lo que está "muy contento con el pase"

"Yo creo que durante el mes o el mes y medio que dura el Concurso es para darnos un cachetazo. Pero después termina el Concurso y creo que todo el mundo lo acepta", continúa reflexionando el cuartetero que, además, es colaborador habitual de Radio Cádiz durante la retransmisión del Concurso, condición que naturaliza. "Yo estoy muchas veces colaborando con un medio y muchas veces me han tachado de que como yo soy compañero y estoy compitiendo, pues que no puedo dar mi opinión y, bueno, lo único que yo hago es decir mi parecer, mi gusto, si tal me gusta más, me gusta menos, intentando no herir, siendo respetado y respetable por todos mis compañeros. Hay gente que se lo toma bien y otra que no se lo toman bien, pero yo creo que eso va..., te iba a decir en el sueldo, pero no cobro", ríe

Eso sí, Figue reconoce que en su cuarteto tampoco se libran del "veneno". "A ver el Gago es el que está más visible poque está en las redes y salta a todas pero, vamos, que cuando llegamos al ensayo y nos escuchamos, estamos todos igual, el veneno del Carnaval lo tenemos todos. Y muchas veces decimos que con el paso del tiempo se nos va, que quizás lo vamos aplacando, que lo sabemos llevar un poquito mejor, pero está, siempre lo tenemos todos. Lo que te decía, en este mes y medio no hay quien nos aguante".

Porque Figue sabe hacer crítica, autocrítica y también elogios a los suyos, sobre todo, a su autor, porque no hay pase donde el cuarteto se gire a su compañero para señalarlo cuando el cuarteto recoge los aplausos del público. "Miguel (Ángel Moreno) está ahora mismo como en estado de gracia. Esto se ha llamado el cuarteto del Gago, pero creo que ya es hora de que le lleguen los reconocimientos, porque lleva muchísimos años y con la constancia de venir siempre. Creo que la gente a veces es novelera cuando se producen las vueltas y se premian esas vueltas, sin embargo también habría que premiar la constancia y máxima cuando lo que se trae es de calidad".

Y es que el cuartetero de tono privilegiado para la modalidad recuerda que su cuarteto llevan muchos años "picando piedra", yendo "en una misma línea sin desviarnos" y que ahora toca "recoger todos esos frutos". "Mucha gente, incluso que antes no les gustaba mucho el cuarteto, ahora dan su brazo a torcer, incluso empieza a gustarle". Trabajo de años, esfuerzo, insistencia en un estilo que, como se puso de moda en la jerga futbolera, es irrenunciable.

Y de fútbol hablamos porque también lo ha sufrido hoy Figue. Actuando con el Cádiz jugando en el Nuevo Mirandilla. "Yo quería ponerme un pinganillo pero pensé, no por si me equivoco, y al fin me he equivocado sin ponerme pinganillo", ríe rematando en serio: "pero vamos 0 a 0 todavía, ¿no?".