El tipo de 'Las muñecas': El patrón de unas femibarbys

Cuando Rober Gómez ideó el tipo de ‘Las muñecas’ focalizó a Barby, la muñeca que representaba el máximo ideal de la perfección con la que prácticamente todas las niñas soñaron y jugaron alguna vez de pequeñas. El objetivo era reivindicar justamente el papel de la mujer tal como es, sin este cliché de la perfección que representa la famosa muñeca, sino en la figura que cada una de ellas decidiera adoptar en la vida.

Con este tipo para la comparsa de ‘Las muñecas’ “básicamente queríamos hacer una crítica social a lo que ha estado sometida la mujer toda la vida, lo que nos han enseñado, a estar perfectas, no tener fallos, ser graciosas pero sin soltar borderíos, y para ello usamos a la Barby que todas hemos tenido”, explica Carolina Mateo, coautora de la agrupación y partícipe en el desarrollo de esta idea, “pues somos nosotras quienes realmente vemos todo ese tipo de detalles a los que nos ha sometido el patriarcado”, afirma.

Un detalle del lazo y la peluca de uno de los tres modelos de barbys / Miguel Gómez

“La mayoría de las integrantes de la agrupación somos morenas, y vamos con pelucas rubias, lentillas de ojos claros, pestañas postizas, algunas enfundadas en un corsé, con todo tipo de detalles a juego como pamelas, gafas, corona, espejos, collares de perlas, pendientes, sabrinitas de charol...”, al más puro estilo Barby, que en su caso representan a la “trabajadora, la de fiesta y la de vacaciones”. Todas unas barbys que en realidad son femibarbys, con ganas de sacar los pies del tiesto, o de la caja en la que se venden, pero metidas por completo en su patrón, al menos sobre el papel, estéticamente hablando.

Sobre las tablas del teatro representan el escaparate desde el que exponen sus perfectas sonrisas, pelo, vestidos y posturas. “Es una especie de escaparate de una tienda, con las columnas, el cartel, el coche, el corazón que no falte, todo en rosa, en ese papel perfecto y encorsetado en una vida condenada a no fallar en nada”, puntualiza Mateo.

'Las muñecas' en la puesta en escena a modo de escaparate sobre las tablas de teatro / Lourdes de Vicente

El pito de carnaval adopta la forma de espejo / Germán Mesa

Una escenografía que ha corrido a cargo de Imaginarte, mientras que la costurera Pilar Nieves, madre de una de las integrantes, ha afrontado los tipos. El maquillaje y pelucas han sido obra de Sara Romero, de Camerino Arte y Horrores. “Queríamos ser auténticas Barbys, y Sara nos hizo fotos para estudiar todo, tonos de pelo, piel, jugando con pelucas de rubios más blancas o más oscuras, en función a la fisionomía de las caras, con el mismo maquillaje en todas, incluido el cuerpo, pues muchas tenemos tatuajes, algo inconcebible en esta muñeca, además de las uñas pintadas a la francesa, en rosita claro”.

Y junto a las Barbys, sus inseparables Ken, con dos modelos también, con trajes de chaquetas completo para guitarras y bombo, y una camisa tipo hawaiana para los dos segundas. “Sin chaqueta, pero con su jersey al cuello, así muy pijito, tenis blancos y peluca rubia también inconfundible”. La pareja perfecta.