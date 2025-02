El Molina, sobre el fallo del jurado en cuartos del COAC 2025: "Había mucha calidad, ha sido un concurso muy bonito"

José Molina ha encajado el fallo del jurado con mucha deportividad. Un veredicto que se rebeló en la noche del jueves y que deja a su chirigota 'Los pimpinelas de la plaza Fragela' fuera de la fase de semifinal, tras vivir dos concursos en los que se han erigido nada menos que con el primer premio en 2023 (con 'Amo a escuchá, chirigota callejera') y el tercero en 2024 con 'La callejera invisible'.

Pero el chiclanero tiene clara las prioridades en la vida y aunque no niega que ha sido un palo para su chirigota, asegura que "esto no nos afecta ni a los autores, ni a los componentes, e incluso nos da ánimos para pensar en el año siguiente", confiesa con gran talante.

El autor junto a Jesús Manuel Selma Martín-Murga el Melli de esta agrupación que se ha quedado en segunda posicion en el corte de los que no pasan de fase, y que en los últimos certámenes han destacado y conquistado al público por las cupletinas, es consciente de la "gran calidad que ha habido este año en la modalidad de chirigotas, ha sido un concurso muy bonito".

Son varios los compañeros chirigoteros que no estarán en una fase en la que son asiduos, "entre ellos Sheriff, el Canijo y Puerto Real, porque eran muchas, había para concursar y hasta para hacer dos semifinales". También menciona a los chavales de 'Shoniket3', "que me han encantado y se han quedado fuera".

Pero el verdadero palo, afirma el chirigotero es "que me han sacado azúcar recientemente y entre pasodoble y pasodoble tenía que ir a bambalinas a ponerme el piquete porque la tenía disparada, eso sí es un palo, no quedarse en cuartos". Así que "aunque teníamos el repertorio para cantar en la siguiente fase, imagino que como todo el mundo, pues no ha podido ser y lo que ya estoy deseando es encontrarnos en la puerta de Correos con la gente". Un público que siempre los arropa en el Teatro Falla y en las calles de Cádiz, donde esta chirigota volverá a cantar con su espíritu siempre alegre y positivo "porque ahí estaremos, al pie del cañón".