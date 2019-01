¿Dónde comer si vienes al Carnaval de Cádiz?

Cádiz en Carnaval ofrece mucho que degustar, más allá de las coplas. La oferta gastronómica gaditana es amplia, con una gran variedad de estilos culinarios y también de precios, para satisfacer todos los gustos y bolsillos.

En una visita al Carnaval de Cádiz, tan importante como la ruta de los tablaos es hallar la senda que nos permita descubrir todos los sabores que ofrece la ciudad. Para ello confiamos en la sabiduría de los que recorrieron ese camino antes y compartieron su experiencia a través de la app de Tripadvisor. Este es su top 10 de Cádiz:

La Punta del Sur

En pleno corazón de La Viña, en la calle San Félix esquina con Pericón, se encuentra el local que lidera actualmente la clasificación de Tripadvisor. Un establecimiento con encanto, a pocos metros de la playa de La Caleta y que ofrece platos tradicionales pero con toque de autor. Los usuarios destacan también el buen ambiente y la “magnífica” atención de su personal, además de sus bajos precios.

Confusione Pizza&Bar

El segundo escalón del podio, según los usuarios de Tripadvisor, lo ocupa este restaurante italiano ubicado en la calle Buenos Aires, 21, también en pleno centro histórico. Sus pizzas son imprescindibles, sin olvidar su variada oferta de pasta y sus postres caseros, como el tiramisú elaborado al momento.

Sondemar

También muy cerca de la playa de La Caleta, en la calle Corralón de los Carros esquina con Trinidad (a unos pasos de la conocida taberna El Manteca) se encuentra este bar inaugurado el pasado año y que ha sorprendido por la originalidad de sus platos, conservando la esencia más gaditana. Según los usuarios, “una excelente opción para probar platos de la cocina típica de la región y auténticas exquisiteces de una cocina creativa muy interesante”.

Bar Nono

Uno de los referentes para degustar la gastronomía típica gaditana, casera y con una buena relación calidad-precio. Además e la comida, los usuarios destacan el ambiente “cercano y familiar” del local, la atención y la limpieza. Merece la pena callejear un poco para dar con este bar, ubicado en la calle Doctor Marañón, 8, muy cerca del Hotel Parador Atlántico.

Mini-bar La Tabernita

Los usuarios de Tripadvisor lo describen como “uno de los mejores sitios en Cádiz para tapear, muy buena relación calidad-precio”. Merece la pena esperar para conseguir una de las preciadas mesas de este local, ubicado en plena calle de La Palma, uno de los epicentros del Carnaval. Buenas tapas a precios muy económicos.

La veganesa

El único restaurante vegano de la ciudad, recientemente trasladado desde el Mercado Central al barrio de El Pópulo, ofrece una carta diferente y original. Elaboración casera y sabores excepcionales y para todos los públicos, no solo para veganos. Un lujo a precios muy razonables.

Código de Barra

Descrito por los usuarios como “cocina clásica brutalmente innovadora”, es uno de los restaurantes mencionados en su reportaje por el The New York Times, un hecho que ya habla por sí solo de la calidad que ofrecen sus platos. Ubicado en la plaza Candelaria, no es la opción más económica pero los usuarios destacan su buena relación calidad-precio.

Restaurante Candelaria

También ubicada en la plaza Candelaria, uno de los epicentros del Carnaval, se encuentra esta pizzería considerada por los usuarios de Tripadvisor como uno de los mejores establecimientos de la capital. Además de las pizzas destacan su gran variedad de platos y en especial sus postres caseros.

A Plomo Cádiz

El único restaurante del top-10 de más allá de Puerta Tierra es A Plomo Cádiz, concretamente ubicado en la calle Fernández Ballesteros, 3 junto al Paseo Marítimo. Cocina creativa y a buen precio. Los que lo conocen recomiendan encarecidamente la torrija de postre.

La Tapería de Columela

Cierra esta clasificación uno de los establecimientos más concurridos del casco antiguo, La Tapería de Columela. Esperar los platos probando el pan con un poco de aceite es ya todo un deleite... La carta, muy premiada, combina recetas tradicionales, donde destacan los guisos, con otras más actuales.