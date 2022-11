En directo, la presentación de la candidatura del Carnaval de Cádiz para ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco

El presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, une en su discurso dos anhelos de la ciudad de Cádiz: la candidatura para acoger el Congreso de la Lengua Española en 2025 y la del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: "La palabra de Cádiz es el corazón de nuestro Carnaval y créanme que es un tesoro, que ha ido creciendo, que lejos de ese chovinismo que tantas veces nos achacan, queremos compartir no solo en Cádiz, no solo en Andalucía, no solo en nuestro país, sino que queremos compartir con el resto de la humanidad". "Una manifestación cultural única, enorme e irrepetible que merece el más alto reconocimiento", asegura Ruiz Boix.