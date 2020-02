40 días de pasión

EL pasado 20 de enero el Falla abrió sus puertas para repetir la ceremonia anual. Cádiz recibió su retahíla habitual de coplas, de letras, cada vez más sentidas, cada vez menos críticas hacia todo. Porque todo va fenomenal. Las coplas a los partidos de la ultraderecha como Vox han sido las más aplaudidas. Pocas críticas a los que mandan ahora. Ya sea en el Gobierno central, en el autonómico o, menos aún, en el Ayuntamiento de Cádiz. Poca frescura, mucho drama, mucho recuerdo, mucho trilili y poco trololo. El mejor pasodoble de comparsas que he oído este año ha sido el de la antología de Juan Carlos Aragón al adiós. Lo cual tiene guasa, porque ese pasodoble no fue elegido entre su repertorio para competir con 'Los mafiosos'. Ninguna comparsa me ha enamorado. Sólo cosas sueltas. Pasodobles por aquí, alguna presentación por allá, pero poco más. En chirigotas sí que he visto cómo se ha elevado el listón. Lo que debe servir de acicate para el resto de autores. Me dan igual los premios, con los que puedo o no estar de acuerdo, pero evidentemente el nivelito de la modalidad que creara Paco Alba no ha estado este año a la altura.

La pasión no falta en el Concurso, pero esta debe traspasar también a los aficionados. No vale de nada que los que compiten se lo tomen a vida o muerte si no consiguen elevar el vello de los que escuchamos. Y una cosa es dejar paso a los que vienen empujando fuerte por detrás y otra meterlos con calzador. La edad no debe ser un obstáculo, pero tampoco una coartada.

El Concurso es puro morbo, pero la calle tampoco se libra. Cada vez hay más grupos y menos vergüenza. Entre los que cantan con unos aires de intelectualidad que tiran para atrás y los que directamente ni se molestan en disfrazarse dan ganas de seguir buscando a las de siempre, tirando por lo seguro, como esos grupos que cantan coplas antiguas de agrupaciones punteras pero que da gloria escucharlas. Igual es que una Cuaresma carnavalera acaba con la pasión del más pintado.