La décimo segunda sesión de preliminares del COAC 2026, en directo desde el Teatro Falla de Cádiz

La décima segunda función de preliminares será una noche protagonizada por las comparsas, contando con tres grupos de garantías. La cabeza de serie será la de Germán García Rendón, que con 'OBDC. Me quedo contigo!!' quiere llegar a su primera Gran Final. El gaditanismo estará asegurado con Fran Quintana y su grupo 'Los hijos de Cádiz'. Por su parte, la comparsa de las Niñas de Alcalá intentará mostrar nuevamente su buen gusto con 'Las jorobadas'.

Asimismo, esta sesión supondrá la vuelta al COAC de la chirigota sevillana de Juan Carlos Vergara y José Antonio Alvarado con 'La comunidad autónoma'. Abrirá la noche el coro de Barbate.