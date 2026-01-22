La Justicia ordena reponer al Ayuntamiento de Cádiz el título de Hijo Predilecto de José María Pemán

El Tribunal de Justicia de Andalucía, TSJA, ha revocado la decisión del pleno del Ayuntamiento de Cádiz de retirar el título de Hijo Predilecto de la ciudad a José María Pemán.

Fue en diciembre de 2021 cuando el gobierno de José María González, apoyado por los concejales del PSOE, adoptaron esta decisión apoyándose en la Ley de Memoria Histórica. Ahora, el tribunal andaluz acepta todos los términos planteados por la familia del escritor gaditano y ordena al Consistorio, ahora con mayoría del PP, a volver a la situación anterior y a mantener este título.

Una portavoz de la familia mostró a este diario la satisfacción por esta decisión judicial, que se une a otros casos llevados a los tribunales. En el caso de Pemán, aún queda por dictar sentencia la eliminación de la placa dedicada al poeta en la fachada de su casa natal, en la calle Isabel la Católica, también retirada en el periodo de mandato de la coalición de izquierdas.

La familia destaca que la sentencia es muy rotunda. Se deja claro que la Ley de Memoria Histórica se centra en la exclusiva vinculación de los implicados en la Guerra Civil. El caso de Pemán es radicalmente muy diferente pues los homenajes de la ciudad: el título de Hijo Predilecto, la placa en su casa o el nombre en el teatro del parque Genovés, se centraron en su labor como escritor y. sobre todo, en su implicación con la ciudad de Cádiz.

Este aspecto es resaltado a este diario por José Cuvillo Pemán, que destaca como la figura de su abuelo jugó un papel esencial en la unión de todas las ideologías "volcándose en su ciudad natal" en numerosos aspectos de la vida cultural y social de la misma. Así, la setencia evidencia la escasa consistencia del expediente elaborado por el anterior gobierno local para lograr sus intereses contra la figura de Pemán.