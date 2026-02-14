Un cuplé del Yuyu se lleva el premio 'Me han dicho que el amarillo'

El cuplé Hay una leyenda negra de la chirigota del Yuyu ''Los que van a coger papas' se hace con el primer premio del certamen del Carnaval Me han dicho que el amarillo, tal y como han anunciado durante la madrugada de este sábado. Según han publicado sus organizadores, el jurado de este certamen, organizado por el Cádiz Club de Fútbol, hace público el fallo final correspondiente a su edición 2026 tras la reunión celebrada en Cádiz el pasado 13 de febrero.

El jurado, compuesto por Manolo Camacho como presidente y los vocales Pepe Mata y Luis Frade, ha analizado las coplas presentadas que cumplían con los requisitos recogidos en las bases, valorando letras, música e interpretación, y ha decidido otorgar los siguientes premios que se exponen a continuación.

En la modalidad cantera, cuyos premios no son en metálico y están valorados a efectos honoríficos, el primer premio, valorado en 2.000 euros, ha sido para la chirigota 'Mi modelo… de chirigota', por el cuplé No vea el Cádiz, interpretado en la semifinal del día 1 de febrero. El segundo premio, valorado en 1.000 euros, ha recaído en el cuarteto 'Te lo cuento del revés', por el cuplé Pusieron la Champion Burger, interpretado en la semifinal del 18 de enero. El tercer premio, valorado en 500 euros, ha sido para el coro 'La perla de Cádiz', por el cuplé Otra vez le canto al Cádiz, interpretado en la semifinal del 25 de enero.

En la modalidad de adultos, el primer premio, dotado con 3.000 euros, ha sido concedido a la chirigota 'Los que van a coger papas', por el cuplé Hay una leyenda negra, interpretado en la preliminar del 24 de enero. El segundo premio, dotado con 2.000 euros, ha sido para el cuarteto 'Que no vengan', por el cuplé En verano llegó Suso, interpretado en la Gran Final del 13 de febrero. El tercer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para el coro 'Las mil maravillas', por el cuplé Me acerqué por Candelaria, interpretado en la semifinal del 10 de febrero.

Además, el jurado ha acordado conceder dos accésits: uno para el cuarteto 'Esto está manga por hombro' por su cuplé Por fin este año, valorado en 250 euros, y otro para la comparsa 'El Manicomio' por su cuplé Cuando yo fui a Madrid, dotado con 500 euros.

La entrega de premios se celebrará el próximo 21 de febrero de 2026 en la Plaza de Candelaria de Cádiz, a partir de las 12:30 horas. Desde el Cádiz Club de Fútbol han querido agradecer a todas las agrupaciones inscritas su participación y aportación a este certamen, que vuelve a reforzar el vínculo entre el cadismo y el Carnaval de Cádiz.