'Los cuervos', la antología de Antonio Martínez Ares, se estrena en Cádiz y cantará en la calle en Carnaval

Los problemas de salud de Antonio Martínez Ares le ha hecho este año faltar al concurso oficial de agrupaciones pero sus coplas sí estarán este Carnaval de Cádiz. El autor gaditano ha preparado una especial antología que bajo el nombre 'Los cuervos' que recuerda sus mejores letras en las voces de su grupo y que se estrenaron este fin de semana con lleno absoluto en el Palacio de Congresos de la capital gaditana. "Estreno de auténtico lujo", compartían en sus redes sociales con un vídeo.

Fueron tres sesiones donde se descubrieron las coplas elegidas para 'Los cuervos', que estrena tipo con un guiño a una de las míticas comparsas de Ares, 'Calabaza', algo que también se ve en el nuevo estribillo creado para esta antología. La agrupación ha contado con con el trabajo de Achicarte, Camerino y Manuel Odriozola, según explicaron varios de sus componentes en la televisión municipal durante una entrevista en el concurso, donde hablaron también de la dificultad para escoger unas coplas entre las tantas buenas de su autor a lo largo de su trayectoria carnavalesca. "Hay alguna cosita nueva, pero son guiñitos, porque la antología se trata de que descansara Antonio", apuntaba Miguel Nández.

Antonio Martínez Ares decidió no estar en este concurso de 2025 por cefaleas crónicas que le impedían trabajar, tal como él mismo comunicó y esperando que sea un hasta luego hasta que se encuentre mejor y no un adiós. El autor hizo historia al conseguir tres primeros premios seguidos en la modalidad con 'Los Sumisos' (2002), 'La Ciudad Invisible' (2023) y 'La Oveja Negra' (2024), algo que no ha conseguido ningún autor desde que Antonio Martín se alzara con el primer premio en 1985, 1986 y 1987, con 'Entre Rejas', 'Soplos de Vida' y 'A fuego vivo'.

Actuación en la calles de Cádiz

Tras este estreno en el Palacio de Congresos, la agrupación ha anunciado que estarán en las calles de Cádiz este Carnaval. Así, a través de sus redes sociales han puesto fecha de momento a un pase, que será en la Plaza Fragela. 'Los cuervos' cantarán en la escelera de Medicina el miércoles a las 19:30 horas .

El grupo comienza ahora a actuar con este nuevo proyecto a lo largo de muchos lugares de Andalucía y de España. Este 3 de marzo estarán en Almendralejo, el domingo 9 en Mñalaga y el lunes 10 en el Teatro Moderno de Chiclana. A partir de ahí, también participan en festivales carnavalescos con otras agrupaciones del COAC 2025, como 'El Falla en Sevilla'. Todas sus actuaciones se pueden ver en la página web.