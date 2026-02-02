El tiempo
Aviso rojo en Grazalema para este miércoles 4 de febrero

La cuarta sesión de cuartos de final del COAC 2026, en directo desde el Teatro Falla de Cádiz

Destaca la lucha entre las comparsas de Martínez Ares, Germán García Rendón y la de Piru y Tomate

Orden de los cuartos de final del COAC 2026

[COAC 2026] 4ª Sesión de Cuartos

La comparsa será la gran protagonista en esta cuarta sesión de cuartos de final, con la presencia de tres grupos llamados a estar peleando por la gran final: 'Los humanos' de Martínez Ares, 'Los locos' de Piru y Tomate y 'OBDC. Me quedo contigo'' de Germán Rendón. En esta modalidad también estará hoy la agradable sorpresa de Alcalá de Guadaíra, 'El patriota'. El tango estará representado por el primer premio del año anterior, Los Estudiantes con 'Las mil maravillas'. A 'Los antiguos' de Carlos Pérez, 'La purga...' del Sofri y 'Los niños con nombre' de Sise corresponde defender a la modalidad de chirigotas.

