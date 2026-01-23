La crónica de la 12ª preliminar del COAC 2026: Noche de comparsas y gaditanismo en las tablas del Falla
‘OBDC. Me quedo contigo!!’, de Germán García Rendón; y ‘Los hijos de Cádiz’, de Fran Quintana; brillan apelando a Cádiz en la 12ª sesión de preliminares, en la que ‘Las jorobadas’ retoma su senda con un repertorio reivindicativo
La comparsa fue la dueña y dominadora de la duodécima función de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Carnaval de Cádiz. Lo hizo con tres propuestas muy diferentes, pero complementarias para mostrar su riqueza. Una noche que sirvió para elevar el nivel de una modalidad a la que le está costando mucho arrancar en la presente edición del certamen de coplas.
Lideró la noche la comparsa ‘OBDC. Me quedo contigo!!’, de Germán García Rendón. Siempre vanguardista en las formas, Germán apostó por un repertorio mucho más clásico en toda su estructura con un punto romántico, a la par que crítico, sobre Cádiz para mostrar el amor por su ciudad a pesar de sus problemas.
Este gaditanismo también estuvo muy presente en el repertorio de la comparsa ‘Los hijos de Cádiz’, con el que Fran Quintana retomó su línea más clásica evocando a las comparsas de los años 80. De esta forma, consiguió desquitarse de la sensación agridulce que dejó ‘Los wonderful’.
Esta terna la completó la comparsa ‘Las jorobadas’, de Las Niñas de Alcalá, con un contenido muy crítico sobre la enorme carga física y mental que soportan las mujeres.
En el otro lado de la balanza, decepcionó el regreso de la pareja formada por Alvarado y Vergara con la chirigota ‘La comunidad autónoma’.
