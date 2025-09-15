El coro de Luis Rivero anuncia su nombre para el Carnaval de Cádiz 2026

A la espera de que se abra el plazo de inscripción para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026, una vez que se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases del mismo, los grupos continúan anunciando los nombres con los que concursarán en el Falla. Y es en la modalidad de coros donde ha habido más movimiento en los últimos días.

Uno de los coros favoritos, el de Luis Rivero, será en 2026 'ADN', después de alcanzar el segundo premio en 2025 con 'Cádiz', el show'. Rivero compartirá de nuevo autoría con Juan Manuel Moreno Gandul, recayendo en Laura Rivero la dirección del grupo.

El coro de Rivero debutó en 2010 con 'La academia' y desde entonces ha conseguido once premios en 14 participaciones: 'El triángulo' (tercer premio en 2011), 'Bollywood' (tercer premio en 2012), 'El orfeón' (tercer premio en 2014), 'La corte' (cuarto premio en 2016), 'El mayor espectáculo del mundo' (primer premio en 2017), 'Vive, sueña, canta' (primer premio en 2018), 'Al sonar las doce' (cuarto premio en 2020), 'Químbara' (segundo premio en 2022), 'La voz' (tercer premio en 2023), 'El paraíso' (tercer premio en 2024) y 'Cádiz, el show' (segundo premio en 2025).

También ha dado a conocer su nombre el coro de Barbate, que desde su irrupción en 2022 con 'La fábrica de conservas' ha tenido una destacada participación, siendo en 2023 'Las del puerto', en 2024 'El baúl de la Piquer' y en 2025 'La fábrica de... chocolate', que ha sido el único que no ha llegado a semifinales. El coro se llamará en 2026 'Las gladitanas' y repetirán en la autoría José Manuel Pérez Martínez, Yurena Reyes González, Manuel Varo Pérez y José Manuel Cardoso Romero, siendo de este último la dirección.

El coro de Charo Quintero seguirá en la brecha, confiando esta vez la autoría a José Juan Pastrana para llevar a las tablas del Gran Teatro Falla 'La marinera', con dirección musical de Miguel Ángel Gómez. El coro fue en 2025 'El grimorio' y el año anterior, 'La coctelera'. Solo ha conseguido alcanzar la fase de cuartos con 'Gádix' en 2019.

Asimismo, el coro de Cádiz que fue en 2025 'Asignatura pendiente', ahora Coro de Banderas (Juan Antonio Aragón, el director) sin Monty (José Antonio Montiel), se llamará 'Al garete', y llevará la letra de José Carlos Armario y las músicas de Manuel Picardo y Alberto Pulido Morejón. Este coro concursó por primera vez en 2020 con 'Rayadillo'. También fue en 2023 'La veritá'.