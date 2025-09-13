La chirigota 'Los calaítas' desvela su nuevo nombre para el Carnaval de Cádiz 2026
Alejandro Pérez 'el peluca' anuncia cómo se llamarán el próximo certamen entre palabras de agradecimiento tras hacerse con el primer premio en el COAC 2025
La chirigota 'Los calaíta', primer premio del COAC 2025
La chirigota 'Los calaíta (Fuimos a por tabaco)', primer premio y la auténtica revelación del concurso (COAC) del Carnaval de Cádiz del pasado año ya tiene nombre. La próxima edición del certamen concursarán como 'Los amish del mono, fuimos a por pionono (La decepción)', según han anunciado en el perfil de instagram de su autor, Alejandro Pérez Sánchez 'El Peluca', donde explica no solo la enorme experiencia vivida, sino la intención con la que regresa al concurso que lo encumbró en su primer año como autor en solitario.
De esta forma expresa que aunque "no puedo pretender estar a la altura, pues no sería realista ni humano, sí prometo abrirme en canal y ponerle el mismo corazón o incluso más, para así agradeceros todo lo que nos habéis regalado. Las personas bonitas del camino son lo único que nos empujan a volver, que son muchísimas más frente a las malas que nos hemos y seguiremos cruzando. Como en la vida misma".
Avanza el post explicando que regresa por "cada aplauso, por cada risa, por cada llanto, por cada beso, por cada abrazo, por cada foto, por cada mirada, por cada dibujo, por cada regalo, por cada historia, por cada momento vivido que jamás hubiésemos imaginado, por todo eso y mucho más, os debemos esto. ¡Gracias de corazón!".
También reconoce en el texto que acompaña el anuncio de su nueva chirigota que "no somos una agrupación grande, no somos profesionales, tan solo un grupo de chavales que amamos el carnaval. Y hemos tenido la suerte de vivir un año precioso… Como dijo uno una vez, no tenemos más premios que los de nuestra gente", para después afirmar rotundo que "no se nos ha subido nada, como algunos derrotistas quieren hacer creer. Somos conscientes de la dificultad de lo conseguido y de que cada año, cada concurso es un mundo diferente. No esperamos nada, trabajaremos sin presión y con la misma intención con la que fuimos el año anterior: disfrutar de una pasión".
Con todo, puntualiza que "ojalá no se nos vaya la vida en fanatismos y disfrutemos de cada cosa buena que nos regala cada compañer@. El veneno, el odio, la envidia y el rencor solo tiene cabida en personas huecas e infelices, que visto lo visto hay muchas, y ¡nosotros no lo somos!"
Y concluye que tiene muy clara su pretensión de "alejarnos de la competitividad y la maldad que corroe últimamente al concurso. Y para que más de uno, deje de dar por culo. Adiós Calaíta, bienvenido Amísh del mono".
La chirigota, 'Comparsa Los Calaíta (Fuimos a por tabaco). Una chirigota de toda la vida', fue conquistando paulatinamente a su público y al jurado desde preliminares, haciéndose nada menos que con el primer premio en la modalidad de chirigotas. Su puesta en escena y humor se convirtió en la revelación del certamen con una propuesta muy arriesgada que se convirtió en viral.
También te puede interesar
Lo último