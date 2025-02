Alejandro Pérez ('Los calaítas'): "Es un honor estar entre las veinte mejores chirigotas, como mínimo"

Alejandro Pérez Sánchez no es solo uno de los autores más jóvenes del concurso de adultos, sino de los pocos que han logrado llegar y pegar en su primer año en solitario con la chirigota ‘Los calaítas’ o los Eugenios, como se le conoce popularmente. A sus 26 años recién cumplidos se ha encajado en cuartos de final con esta agrupación que sorprendió en preliminares y que esta noche llega entre grandes expectativas.

Pregunta.–‘Los calaitas’ ha sido en una de las sensaciones de preliminares ¿Cómo habéis vivido el pase a cuartos?

Respuesta.–Las sensaciones fueron muy muy buenas en preliminares, mucho de más de lo esperado. Se notó el áurea que se creó en el teatro, supongo ante la sorpresa de ver algo tan diferente a lo que la gente espera de la chirigota. Ha caído de pie y todo el mundo ha flipado. Así que hemos estado asimilando todo esto, y cuando escuchamos nuestro nombre por fin en cuartos, ya hemos empezado a creérnoslo un poco.

P.–495 mil visualizaciones en youtube y hasta se ha puesto en contacto con usted la familia del propio Eugenio

R.–Así fue. Justo al día siguiente de actuar me llamó su hijo, Jerard Jofra, y me dijo que le encantó, que este hubiera sido uno de los sueños de su padre, pues su primera mujer era de Aracena y le gustaba el Carnaval, y que allá dónde esté estaría orgulloso de mi chirigota. Me emocionó.

P.–Supongo que esto ha derivado en contratos más allá de nuestras fronteras

R.–Sí, a los pocos días de cantar ya habíamos cerrado cositas por España, esta misma mañana en Madrid, también iremos a Valencia y Extremadura.

P.–Llama la atención que un autor tan joven se atreva con este personaje no solo que no es de su época, sino por el propio cariz del personaje. ¿Cómo surgió esta idea tan arriesgada y cómo se la vende al grupo?

R.–Yo no soy nadie, era mi primer año como autor en solitario en adultos y tenía que jugar mis cartas. Quería hacer algo distinto aun sabiendo que era muy arriesgado, y sabía que podía caer en uno de los dos extremos, al final cayó del lado bueno. De hecho, el grupo no confiaba en la idea, ni en el personaje, y conforme iban pasando los ensayos lo fue viendo un poco más, porque el que tenía en la cabeza la idea, el repertorio y la puesta en escena era yo, pero finalmente confiaron en mí y ahora están súper felices.

P.–Una puesta en escena e interpretación que conlleva sin duda un trabajo extra

R.–Desde que comenzamos los ensayos en septiembre mentalicé al grupo de que esto requería el triple de ensayo. Interpretar al personaje, su voz nasal, sus parones, el juego con la cejas, entonación… todas las semanas les hacía contar chistes de Eugenio. Incluso vino una intérprete que nos iba corrigiendo, pues al ser un repertorio tan hablado y mimetizado muchas veces no tenemos referencia ni de los instrumentos en la entrada, todo es de cabeza, y es muy fácil equivocarse, pero todo está muy trabajado y salió bien. Y parece que la gente ha sabido valorarlo.

P.–Supongo que Eugenio en un icono del humor para usted

R.–Tengo 26 años que cumplí hace dos días y él murió hace 24, así que no lo viví. Fue más adelante cuando supe de él, he visto muchos vídeos en youtube y la película que sacó David Trueba, ‘Saben aquell’, que me llamó mucho la atención, me fijé en este personaje peculiar y serio, que a pesar de su vida, de su depresión y sus desgracias pues se dedicaba a hacer humor y a hacer reír. Y nos hemos metido en este personaje en todo momento, hasta rematamos el cuplé así en plan malaje.

P.–Y del Carnaval, ¿quienes han sido sus referentes en chirigota?

R.–Siempre intento aprender de todos los autores y estilos, de cosas buenas y malas para quedarme con lo mejor. Pero desde chico he mamado a Selu, soy de él y de sus chirigotas, y aunque solo pude vivir la chirigota ‘El chele vara’, de Juan Carlos, también me gustan todas sus chirigotas antiguas.

P.–¿Cómo se siente al pegar el año en el que hay más chirigotas y más autores de renombre?

R.–Un orgullo y un honor saber que, como minimo, estás entre las veinte mejores chirigotas del concurso y junto a nombres tan grandes.

P.–¿Cómo ve la modalidad?

R.–Muy completa. Va a estar muy cara la semifinal y la final, ni te digo. Son muchas con mérito y con nivel para estar y que se van a quedar fuera. No querría ser jurado este año.

P.–Y la calle, ¿cómo la imagináis?

R.–Me está dando mucho miedo, no te imaginas cómo tengo el teléfono, llevo veinte días con ansiedad, con llamadas, whatapp, Instagram. Me escriben para preguntar dónde vamos a cantar, que quieren chapas, camisetas… y no ha terminado el concurso. Ah, y mañana –por hoy- mucha gente quiere hacer el pasacalles con nosotros. Una locura.