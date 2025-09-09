El exitoso casting del coro de Luis Rivero en el Carnaval de Cádiz: más de 100 videos de aspirantes

Coristas del coro de Luis Rivero en una de sus actuaciones en el COAC 2025.

Que un coro de Carnaval haga un casting para completar su grupo no es nada nuevo. Desde hace muchos años son varios los conjuntos que eligen a sus fichajes mediante audiciones presenciales, como es el caso del coro de Los Niños, pero el sistema de elección puesto en práctica por el de Luis Rivero para el Carnaval 2026 es de lo más novedoso carnavalescamente hablando. Y a raíz de la respuesta de los aspirantes, un verdadero éxito.

La directora del coro, Laura Rivero, explica el proceso señalando que “en nuestros comienzos lo hacíamos de manera presencial, en directo en local de ensayo, pero nos daba mucho reparo y quienes venían a hacer las pruebas lo pasaban mal”.

Así que volvieron al sistema tradicional de incorporaciones. Recomendaciones o el tradicional “yo me he enterado que este o esta canta bien, vamos a llamarle” bastaban para llenar los huecos. Mas esta fórmula tampoco convencía a la cúpula del coro. “Alguna vez nos dieron gato por liebre”, reconoce Laura Rivero.

Esto les llevó a hacer el casting de otra manera: solicitando en las redes sociales a los candidatos y candidatas enviar un video cantando. La llamada causó efecto: más de 100 videos llegados desde puntos tan dispares como Huelva o Sevilla. “Hemos estado cuatro semanas recibiendo videos y visionándolos. La cosa se desmadró. Ha sido una sorpresa, no esperábamos tanto. Solo podemos agradecer de corazón la participación de todos”, confiesa Rivero.

Indica la directora que “han visto la oportunidad de poder entrar en un coro de primer nivel, ya que muchas veces parece que los coros son cotos cerrados en los que es imposible entrar. Por eso, también, creemos que ha sido un éxito”.

La elección no ha sido fácil. El coro buscaba cinco mujeres y cuatro hombres. “Tenían que encajar en el registro vocal del grupo”, apunta. Y tras visionar los más de 100 videos, se puede decir que “el nivel ha sido mejor de lo esperado. Podríamos haber formado dos coros completos”.

Al no especificar que se buscaban solo voces, ha habido de todo en esos videos. “Aspirantes tocando guitarra o bandurria. O cantando de bajos. También bailando y sin cantar, por aquello de que somos un coro que también apuesta por la coreografía. Tuvimos que explicarles que solo buscábamos voces”, expone Laura Rivero.

¿Y qué cantaban? “Pues de todo un poco, mayormente tangos y pasodobles de carnaval. En algunos casos se habían aprendido tangos nuestros. También temas musicales e incluso una chica cantó una saeta”, relata. Pues bien, la intérprete de la saeta ha sido seleccionada.

La ilusión por entrar en una agrupación de este nivel es tal que entre los nueve elegidos uno vendrá desde Algeciras y otro desde Conil cada noche a ensayar. Además, una chica de El Puerto. Les espera un gran carnaval y “adaptarse a la forma de ensayar de mi hermano Luis, que es muy peculiar”, concluye Laura Rivero.