Luis Rivero (Cádiz, el show): "Yo jamás le diría a nadie qué es y cómo se hace Carnaval"

Luis Rivero ha salido de 'El show' que le ha regalado al público del Teatro Falla realmente emocionado. Así lo ha mostrado tal y como ha salido de escena, "primero, porque siempre uso este primer dìa para lanzar un homenaje y he tenido la inmensa fortuna de cantarle a mi padre, que es un gustazo poder hacerlo, después de tantísimos años que llevo viniendo a cantar, la vida pasa, el tiempo pasa, y no me podía quedar con esta espinita. Porque mi padre siempre está ahí en un segundo plano, ayudando y colaborando". Y en segundo puesto, ha apostillado, "porque esto tiene mucho trabajo, mucho esfuerzo por parte de todo el grupo". Todo lo hacen los componentes del coro, afirma Luis, "desde las bailarinas, el lance de cuchillos -que ha sorprendido durante el popurrí-, está todo muy pensado para hacer ver que no porque se haga espectáculo no eres de Cádiz". Y es que Rivero ha llevado su concepto de coro al tipo, a la idea y al repertorio "porque la gaditana y el gaditano en sí es un show, ¿por qué no?, por qué no hacer un show de nuestra esencia, de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincracia", reivindica.

Todo ello muy madurado y trabajado y "dándole una vueltecita, como hemos hecho con el vestuario de Maura Revuelta, que es una auténtica maravilla, hemos llevado el cuplé por tanguillos, el estribillo, una falseta súper gaditana, y también hemos centrado el repertorio en Cádiz diciendo cosas de cómo en esta ciudad estamos acostumbrados a hacer equilibrio, a esquivar cuchillos, hacer magia, hacer el payaso si hace falta para reírle a la vida y ponerle buena cara cuando las cosas no vienen bien".

Un repertorio que se ha mostrado como un auténtico show, con el que Rivero ha querido subrayar que su manera de entender el coro es tan válida como cualquier otra, pues "yo jamás le diría a nadie qué es el Carnaval y cómo se hace el Carnaval, y empieza a cansarme que me lo digan a mí, y respeto cada manera, y me encanta que cada uno lo haga tal y como lo entiende, que me dejen a mí hacerlo como lo entiendo yo, no hay más". Y es que según el autor de coro "no hay una única forma de entender el Carnaval, sino que existe la forma única que cada autor y cada autora quiere darle a su repertorio, y eso hace que el Carnaval sea tan grande".