La comparsa de Manuel Cornejo y el coro de Pedrosa y David Fernández presentan sus ideas para el COAC 2026

Dos grupos de los más esperados han anunciado las ideas con las que participarán en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Estos son la comparsa de Manuel Cornejo y el coro comandado por José Manuel Pedrosa y David Fernández.

Por un lado, la comparsa de Manuel Cornejo ha anunciado que en la próxima edición del certamen de coplas participará bajo el título de 'Los invisibles'. Esta será su cuarta participación en el COAC tras su irrupción meteórica en el año 2023 con 'Cádiz de mi alma', que consiguió el tercer premio. En los dos años siguientes, se ha quedado en la quinta posición con 'La alegría de Cádiz' (2024) y 'Los poderosos' (2025). Por ello, es uno de los grupos que, a priori, parte con claras opciones de estar en la Gran Final a pesar de su juventud y su corta trayectoria con repertorios que giran claramente en torno a Cádiz.

Por el otro, el coro liderado por José Manuel Pedrosa y David Fernández, uno de los máximos favoritos en la modalidad, intentará volver a asaltar el primer premio con 'La esencia'. En la pasada edición, consiguió el tercer premio con 'Las entrañas de Cádiz'.

Nacido de una escisión del coro de Faly Pastrana, en el que Pedrosa y David Fernández ya tenían mucho peso en su confección y dirección, su trayectoria ha sido triunfal en esta nueva etapa con tres primeros premios obtenidos con 'Los del patio' (2019), 'La colonial' (2020) y 'Los iluminados' (2024). En este último, al igual que con 'Las entrañas de Cádiz', fue un pilar importante la colaboración de Manuel Enrique García Rosado Kike Remolino.