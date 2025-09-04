La chirigota de los Pibes contará con un nuevo autor en el COAC 2026

La chirigota de los Pibes, uno de los grupos que va a marcar el presente y el futuro de la modalidad, va a contar con un fichaje de envergadura en la autoría para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Este es Francisco Javier García Rodríguez Javi el Ojo, coautor en la pasada edición de la chirigota 'Los butaneros, chirigota de CAI/CDC', que conquistó el segundo premio. Así, en el próximo certamen de coplas, hará parte del repertorio de 'Los hombres de Paco'.

Junto a él, estarán como cabezas visibles como coautores Alejandro Helmo y Sergio Guillén el Tomate, aunque esta es una agrupación que desde sus inicio trabaja de una manera coral. Aunque no figuró oficialmente, el Tomate fue autor en 2024 de 'Una chirigota con shonik3te' junto con Roberto Fabio Gómez, quien en 2026 recuperará su propio camino con su grupo del barrio de Santa María al presentar 'Los Robin'.

Desde que comenzara a participar en el COAC en el año 2023 con 'Una insolación del carajo', esta chirigota irrumpio con fuerza en 2024 al entrar en semifinales con 'Los plácidos domingos', En la pasada edición, dio un paso atrás en términos clasificatorios, que no en calidad, al quedarse en cuartos de final con 'Una chirigota con shonik3te'.

La incorporación de Javi el Ojo como coautor de la chirigota de los Pibes deja en el aire la participación de la chirigota de Kike Remolino, que todavía no ha confirmado su participación en el Concurso del Gran Teatro Falla de 2026.