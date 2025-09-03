Manolo Santander ya tiene su placa en su casa natal de la calle Hospital de Mujeres

La familia de Manolo Santander descubre la placa colocada en su casa natal de la calle Hospital de Mujeres.

En el día en el que se celebraba el sexto aniversario de su fallecimiento, Manuel Santander Cahué ya cuenta con una placa en su honor en la fachada del número 67 de la calle Hospital de Mujeres, el lugar en donde nació. A iniciativa de Manuel Domínguez Parrila, en la tarde de este miércoles se ha celebrado un pequeño acto en homenaje a Santander, uno de los últimos chirigoteros que ha defendido con estoicismo el clasicismo en su modalidad.

Familiares, amigos, carnavaleros y representantes de los tres partidos (PP, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana) que forman parte de la Corporación Municipal estuvieron presentes en el descubrimiento de la placa, que realizaron su viuda, Meli Grosso; sus hijos, Manolín y Palmira; y su nieta, Manuela.

No faltaron las coplas en este acto. En primer lugar, fueron su hermano Emilio Santander y Cuqui Gatica, ambos excomponentes de su chirigota, lo que realizaron un breve repaso a sus coplas antes de dar paso a la chirigota de Manolín Santander, semifinalista en la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla con 'Los cagones'.

La chirigota de Manolín Santander canta el pasodoble de 'Los bichos (fuerzas nasales)'

Esta es la octava placa dedicada a carnavaleros que se ha colocado en la ciudad a iniciativa de Manuel Domínguez Parrilla. Anteriormente, también fueron homenajeados Emilio López Prats, los hermanos Catalanes (Pedro y Antonio Trujillo Ramos), Julio Pardo, Joaquín Quiñones, Manuel Sánchez Alba ‘El Noly’, Fletilla y Faly Pastrana.