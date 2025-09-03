El chirigotero Manuel Santander Cahué, tristemente desaparecido hace seis años, ha recibido en la tarde de este miércoles un homenaje con la colocación de una placa en su hogar natal del número 67 de la calle Hospital de Mujeres. Este acto se ha realizado a iniciativa de Manuel Domínguez Parrilla, quien ya ha colocado placas similares en las casas de Emilio López Prats, los hermanos Catalanes (Pedro y Antonio Trujillo Ramos), Julio Pardo, Joaquín Quiñones, Manuel Sánchez Alba ‘El Noly’, Fletilla y Faly Pastrana.

Durante el acto, ha participado la chirigota de su hijo, Manolín Santander; José Manuel Sánchez Reyes y Juan Pérez el Blanco, que ha interpretado el pasodoble de la chirigota 'Los bichos (fuerzas nasales)', con letra de Manolo Santander y música de Manuel Sánchez Alba el Noly.