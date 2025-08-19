Manolo Santander tendrá desde el próximo 3 de septiembre su placa en su casa natal

Manuel Santander Cahué, Manolo Santander para la historia del Carnaval, fallecía el 3 de septiembre de 2019 después de una larga enfermedad. Próximamente, a las 20.00 del mismo día en el que se conmemorará el sexto aniversario de su muerte, la iniciativa de Manuel Domínguez Parrilla posibilitará la colocación de una placa que recordará en qué lugar de la ciudad nació el añorado y llorado chirigotero de La Viña: el número 67 de la calle Hospital de Mujeres.

Ese día sonarán las coplas de Santander en las voces de la chirigota que lidera su hijo, Manolín, que ya hiciera lo propio con la placa dedicada a Ramón Díaz ‘Fletilla’, y en las de un grupo formado por Emilio Santander con chirigoteros que salieron con su hermano

Será la octava placa colocada después de homenajear a Emilio López Prats, los hermanos Catalanes (Pedro y Antonio Trujillo Ramos), Julio Pardo, Joaquín Quiñones, Manuel Sánchez Alba ‘El Noly’, Fletilla y Faly Pastrana.