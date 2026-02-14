La comparsa 'Los locos', Aguja de Oro al mejor tipo del Carnaval de Cádiz 2026

La comparsa 'Los locos', conocida como la Comparsa de la Cantera, y original de Sergio Guillén 'El Tomate' y Antonio Jesús Pérez 'Piru', se ha alzado con el prestigioso premio Aguja de Oro que cada año otorga Canal Sur Radio al mejor tipo del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas.

El diseño del disfraz es obra de la empresa gaditana Artevida, que lidera Álvaro Ortega, y la confección del mismo ha sido responsabilidad de Paqui Romero.

La entrega del galardón se producirá el próximo jueves en la plaza de San Francisco. La Aguja de Oro se creó en 1991 y entonces el ganador fue el coro mixto 'La Jaima'. 'Los locos' suceden en el palmarés de este premio a la comparsa 'Las ratas', ganadora de la edición de 2025.