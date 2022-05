La comparsa infantil de Puerto Real abre las semifinales del COAC 2022: "Esto para nosotros es otro premio"

"Cuando se han abierto las cortinas y he visto a tanta gente... No me lo esperaba", contaba Cecilia nada más bajarse del escenario del Teatro Falla. Su comparsa, 'Con el paso del tiempo', primer premio de infantiles ha sido la encargada de inaugurar las semifinales del COAC 2022, y la experiencia no ha podido ser mejor. "Esto para nosotros ha sido otro premio", comentaba, muy contenta del ratito de 'estreno' en adultos. "Ha sido inolvidable", añadía Ana María.

Y eso que ya habían celebrado por todo lo alto la final de la cantera, que fue una jornada inolvidable para los niños y niñas que conforman este grupo de Puerto Real. Además de cantar en la escalerilla de Medicina con el resto de compañeros y compañeras tras el fallo del jurado, terminaron bañándose en la fuente de la plaza Fragela. "Lo dijimos Paco y yo y terminamos todos en el agua", recuerda Cecilia, mientras Paco, que lleva ya varios años participando, asentía.

Ahora, van a seguir disfrutando del Carnaval, tienen previsto cantar también en Badajoz y "vamos a disfrutarlo a tope". Y tampoco se olvidan de la Feria de Puerto Real, que coincide con la fiesta en la calle en Cádiz. "Me voy disfrazada a la feria y me pongo dos volantes debajo", bromeada otra de las comparsistas. "Y cantamos en los coche choque", bromeaba otra.

Por las semifinales pasarán todos los grupos primeros premios de las categorías infantil y juvenil. Este sábado será el turno de la chirigota 'Las lola lolitas' y el domingo el cuarteto no ganamos para bonobús'. A partir del lunes será el turno de los más 'mayores'. La comparsa 'A los pies de la caleta', la chirigota 'This is Cádiz' y el cuarteto 'Hay quien dice que mayo no tiene fiestas'.