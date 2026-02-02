La comparsa 'Los humanos' y su tipo cargado de simbología

La idea de la comparsa de Antonio Martínez Ares para este 2026 está plagada de simbología. Tipo, escenografía y maquillaje es un conjunto sólido. Tres partes que han trabajado para llevar al Teatro Falla 'Los humanos', una peculiar ancianidad repleta de alegorías.

Es de esas veces que el disfraz, como viene ocurriendo en este Carnaval ya tan sofisticado, ofrece de lejos un aire más simple del que verdaderamente refleja. Kevin Ponce, guitarra de esta comparsa y componente muy implicado en lo que es la idea del tipo, nos desgrana amablemente, en el colegio San Rafael, donde se está vistiendo la comparsa, todos los detalles.

El sombrero, que es una casa semiderruida. / Germán Mesa

"Los zapatos nos lo han hecho a medida en una empresa de Tarragona. Les enviamos las medidas de cada uno y lo han clavado. En dos semanas los han hecho. Son unos zapatos a la vez de viejo y de payaso", destaca. La costura responde al diseñador gaditano Manolo Odriozola, habitual estos años con este grupo. El tipo, envejecido y tratado por el conjunto, lleva un pantalón de rayas. También, una camisa blanca de chaqué y un chaleco en relieve con rosas rojas, envejecido en oro, que simbolizan la lucha obrera. En el chaleco luce un reloj de bolsillo.

Cuenta Kevin que la levita verde pistacho que llevan los comparsistas "es una guerrera republicana reconvertida en chaqué o una costura de chaqué para dar impresión de guerrera". Esta prenda esta llena de detalles como agujeros de bala, "que son los tiros 'daos' del viejo", asas de maletas haciendo las veces de las hombreras y galones en la solapa, que son medallas de guerra de tres comparsas: 'La ciudad invisible', 'Los sumisos' y 'La oveja negra'. Tres primeros premios seguidos entre 2022 y 2024.

El poema de Sánchez Ferlosio en la trasera de la guerrera-chaqué. / German Mesa

Figuran además en la guerrera-chaqué una corona invertida con los colores republicanos y una corona de reloj que recuerda a Paco el Relojero (Francisco Rendón Sanfrancisco), comerciante fusilado en Cádiz, el 9 de agosto de 1936. Presenta también grilletes de aparejos de pesca y casquillos de bala.

En esta guerrera también pueden leerse fragmentos de poesías de Miguel Hernández ('Para la libertad'), Lorca, Alberti, o la letra de la canción 'Gallo Rojo, Gallo Negro', compuesta por Chicho Sánchez Ferlosio. La trasera cuenta con una especia de chepa para acentuar la disposición de un anciano encorvado, "inspirada en la película 'Frankenstein'", apunta Kevin.

El bastón con una oveja negra como empuñadura. / German Mesa

El sombrero es obra de la empresa gaditana Achicarte, Juandi y Sonia, que han representado una casa apuntalada, en ruinas, una cabeza que se desmorona, de un viejo que olvida. Completa el tipo un bastón realizado por el sevillano Javi Cuevas, de la empresa Mahareta, de madera de cedro, con espinos y con una oveja negra como empuñadura.

Tras la comparsa, en escena, las pantallas preparadas por el cineasta Nacho Sacaluga, encargado además del contenido multimedia que en ellas se proyecta.

Maquillaje: productos traídos desde Estados Unidos

Mención aparte merece la caracterización que convierte a 15 comparsistas en ancianos. Está a cargo de la firma gaditana Camerino de Artes y Horrores. Jesús Belizón, cabeza visible de esta empresa junto a su pareja, Sara Romero, explica mientras maquilla a Kevin que "no queríamos una caracterización al uso, la típica de viejo para el Carnaval". La inquietud por aprender les ha hecho comprar productos en Estados Unidos, "creados especialmente para la película 'Lincoln', después de investigar mucho".

Las cejas derechas llevan tiras de periódicos. / German Mesa

Es un trabajo de "envejecimiento natural de la piel con maquillaje al alcohol, exclusivo. Queríamos que causase impresión", destaca. La ceja derecha de cada componente lleva retales de periódicos. "Y en la frente también, pues es como una continuación del desmoronamiento de la casa en el sombrero", ilustra Kevin.

La comparsa se maquilla en cuatro o cinco pasos, en un trabajo en cadena donde los componentes pasan unos 25 minutos en cada puesto. En total, cuatro horas y media de caracterización y posticería a cargo de un equipo de nueve personas.