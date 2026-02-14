La comparsa 'Los humanos' gana el premio 'Mayores llenos de coplas'

La comparsa de Antonio Martínez Ares 'Los humanos' se ha alzado con el premio 'Mayores llenos de coplas' que convocan la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz y CaixaBank, un certamen que premia la letra que mejor homenaje rinde a las personas mayores andaluzas durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) 2026.

'Los humanos' han conseguido este premio gracias al pasodoble 'Cómo anda hoy mi princesa', interpretado durante este COAC 2026.

El premio, dotado con 6.000 euros y una escultura acreditativa, está dirigido a agrupaciones adultas de cualquiera de las modalidades del COAC (coros, comparsas, chirigotas y cuartetos). El objetivo es reconocer aquellas coplas que destaquen la herencia cultural, la memoria y los valores transmitidos por nuestros mayores, además de visibilizar su papel esencial en la sociedad.