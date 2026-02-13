Final COAC 2026
Orden de actuación de la Gran Final en el Teatro Falla de Cádiz

COAC 2026: El recuerdo carnavalero de... Marta Ortiz de 'La camorra'

La autora de la comparsa se remonta a un momento junto a la churrería 'La Guapa', juntos a su madre, su tía y abuela

El recuerdo carnavalero de Ángel Gago

COAC 2026: El recuerdo carnavalero de... Marta Ortiz de 'La camorra' / Bruno Herrera
Bruno Herrera

13 de febrero 2026 - 13:05

Marta Ortiz, autora de la comparsa 'La camorra' ha echado la vista muy atrás en su memoria para llegar a su primer recuerdo carnavalero. El pasaje elegido forma parte de su niñez y rebosa gaditanía: Carnaval en la calle, junto a la churrería 'La Guapa', en compañía de su madre, su tía y su abuela, comiendo pescaíto frito y escuchando cada uno de los coros que por allí iban desfilando.

Una imagen que ella misma reconoce que no se le borra de la mente, "a pesar de ser chica, chica".

También te puede interesar

Lo último

stats