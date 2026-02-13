COAC 2026: El recuerdo carnavalero de... Marta Ortiz de 'La camorra'

Marta Ortiz, autora de la comparsa 'La camorra' ha echado la vista muy atrás en su memoria para llegar a su primer recuerdo carnavalero. El pasaje elegido forma parte de su niñez y rebosa gaditanía: Carnaval en la calle, junto a la churrería 'La Guapa', en compañía de su madre, su tía y su abuela, comiendo pescaíto frito y escuchando cada uno de los coros que por allí iban desfilando.

Una imagen que ella misma reconoce que no se le borra de la mente, "a pesar de ser chica, chica".