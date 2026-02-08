Deportes
El primer recuerdo carnavalero de... Ángel Gago
Bruno Herrera

Cádiz, 08 de febrero 2026 - 13:09

El cuartetero Ángel Gago es el nuevo elegido para relatar su primer recuerdo carnavalero en esta sección de Diario del Carnaval. Su memoria nos lleva a 1995, cuando participó en el Gran Teatro Falla con el cuarteto juvenil 'Inmóvil', escrito por José M. y Juan L. Valdés, y lo hizo, ni más ni menos, que interpretando al Dios Baco.

Una historia de carnaval que incluye una divertida anécdota con la tramoya y en la que Gago se atreve incluso a recitar algunos versos de su personaje.

