El primer recuerdo carnavalero de... Ángel Gago
El cuartetero Ángel Gago es el nuevo elegido para relatar su primer recuerdo carnavalero en esta sección de Diario del Carnaval. Su memoria nos lleva a 1995, cuando participó en el Gran Teatro Falla con el cuarteto juvenil 'Inmóvil', escrito por José M. y Juan L. Valdés, y lo hizo, ni más ni menos, que interpretando al Dios Baco.
Una historia de carnaval que incluye una divertida anécdota con la tramoya y en la que Gago se atreve incluso a recitar algunos versos de su personaje.