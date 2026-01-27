COAC 2026: El primer recuerdo carnavalero de... Emilio López ('Los antiguos')
El primer recuerdo carnavalero de Emilio López, director de la chirigota de Carlos Pérez e Iván Romero, 'Los antiguos', "es uno solo", que se repetía cada año, siempre vinculado al mismo hecho y a la misma persona, su padre, "y que por desgracia no se va a volver a repetir". El chirigotero recuerda con nostalgia que todas las veces que ha cantado en el Teatro Falla su padre, el querido y recordado periodista de 'Diario de Cádiz' Emilio López Mompell, lo acompañaba desde la sala de sonido del teatro, "no me escuchaba entre bambalinas".
Narra de este bonito momento en el que su padre veía su agrupación desde ahí, que se llevaba su móvil, "pues mi padre no tenía móvil, y al acabar la actuación siempre me decía... toma niño, que esto no para de vibrar, esto no sé cómo es, no veas la que está dando", rememora con mucho cariño de su progenitor.
