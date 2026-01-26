El comparsista Luis Saltaje, que en este COAC 2026 forma parte de 'La marea', es el nuevo protagonista de la sección de Diario del Carnaval El primer recuerdo carnavalero de...

Y como no podía ser de otra manera, para el joven, hijo del veterano comparsista del mismo nombre, sus primeros flashes de la fiesta tienen que ver con su progenitor y las coplas de las agrupaciones en las que ha salido, entre ellas, 'Soplos de vida' y 'Patiovecino' de Antonio Martín.

De hecho, es la comparsa del año 1998 la que se le viene a la memoria a Saltaje. "Recuerdo una Nochebuena a mi padre y a mi tío cantando el final de popurrí de 'Patiovecino'", decide escoger.