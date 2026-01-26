COAC 2026| El primer recuerdo carnavalero de... Luis Saltaje de 'La marea'
El comparsista Luis Saltaje, que en este COAC 2026 forma parte de 'La marea', es el nuevo protagonista de la sección de Diario del Carnaval El primer recuerdo carnavalero de...
Y como no podía ser de otra manera, para el joven, hijo del veterano comparsista del mismo nombre, sus primeros flashes de la fiesta tienen que ver con su progenitor y las coplas de las agrupaciones en las que ha salido, entre ellas, 'Soplos de vida' y 'Patiovecino' de Antonio Martín.
De hecho, es la comparsa del año 1998 la que se le viene a la memoria a Saltaje. "Recuerdo una Nochebuena a mi padre y a mi tío cantando el final de popurrí de 'Patiovecino'", decide escoger.