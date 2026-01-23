COAC 2026 El primer recuerdo carnavalero de ... Cristian de 'Los robins'
Seguimos indagando en las momentos que más recuerdan los componentes de las agrupaciones de 2026
Orden de las preliminares del COAC 2026
En Diario del Carnaval seguimos rescatando recuerdos de los carnavaleros que pisan este año las tablas del Falla. En esta ocasión lo hacemos con Cristian López, chirigotero de 'Los robins'. Así, e, del Santa María se queda con sus vivencias en la comparsa 'Haciendo el indio', juvenil del año 2014 de David 'Principito' y en la que salía nuestro protagonista. "Es el primer recuerdo carnavalero que tengo, que haya vivido momentos muy bonitos y que me hayan quedado marcados", apunta, "sobre la comparsa que más recuerdos tengo".