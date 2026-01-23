En Diario del Carnaval seguimos rescatando recuerdos de los carnavaleros que pisan este año las tablas del Falla. En esta ocasión lo hacemos con Cristian López, chirigotero de 'Los robins'. Así, e, del Santa María se queda con sus vivencias en la comparsa 'Haciendo el indio', juvenil del año 2014 de David 'Principito' y en la que salía nuestro protagonista. "Es el primer recuerdo carnavalero que tengo, que haya vivido momentos muy bonitos y que me hayan quedado marcados", apunta, "sobre la comparsa que más recuerdos tengo".