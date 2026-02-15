COAC 2026: El primer recuerdo carnavalero de... Antonio García 'El Alemania' de 'La condená'

Termina el COAC 2026 pero esta sección del primer recuerdo carnavalero no cesa, y para celebrar el comienzo del carnaval en la calle, pasa por esta sección uno de los máximos exponentes de Carnaval de Cádiz que hemos tenido la suerte de volver a disfrutar este año en las tablas del Gran Teatro Falla tras 39 años: Antonio García, El Alemania.

Antonio viaja a su infancia para recordar como, en una frutería de su barrio, junto a un amigo y con un transistor, escuchaba a genios del carnaval como Paco Alba, Ricardo Villa, Enrique Villegas o el Peña. Un recuerdo de otra época que pone en valor su presencia en este concurso.