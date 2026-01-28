COAC 2026 "Los Pastrana están siendo muy mencionados en este concurso y nos sorprende"

"Muy contento. Creo que la espera nos ha venido bien", contaba Rafael Pastrana, que con su hermano Marcos esribe 'Los hombres de hojalata' y que venían como cabeza de serie de esa sesión aplazada por el accidente de tren de Adamuz. "Evidentemente fue por una causa terrible que respetamos y estuvimos contrariados. Pero hemos metido una letra de última hora y todo que es el segundo pasodoble, han salido más letras y nos ha dado la oportunidad de ocho días más de ensayo", comentaba.

Sobre esa segundo pasodoble, donde se han defendido tras la polémica por el pasodoble a Pedro Sánchez en el concurso pasado y de lo que se sigue hablando este, mantenía que "los Pastrana están siendo muy mencionados en este concurso". "Y sus bromas y sus cargas por su supuesto que lo entendemos pero nos sorprende que la corrupción de este gobierno no haya recibido una sola letra y por eso surgió esta copla", aseguraba el comparsista. "Ya te digo que más que defensa es que nos llama la atención, que no me quejo de las cargas de los compañeros. Si no me sorprende que seamos tan mencionados y el presidente del Gobierno, que consideramos que lo está haciendo horriblemente, no lo estén apenas", incidía.

Estos hombres de hojalata están viendo la competición de "comparsas, muy igualada". "Hay comparsas que a priori no contaban demasiado, que han subido de calidad y creo que hay un buen número de comparsas que pueden aspirar absolutamente a todo". Ellos esperan seguir también fuertes en la competición con "nuestra forma de hacer Carnaval de siempre, una comparsa reivindicativa y guerrera. Y, por supuesto, una comparsa muy gaditana".

En la entrevista previa con Diario de Carnaval, los hermanos Pastrana lamentaban el sello de "los fachastrana" que nos han puesto desde año pasado pero "mientras venga con arte por supuesto se acepta".