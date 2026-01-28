Rafael y Marcos Pastrana (comparsa 'El hombre de hojalata'): "Queremos ser una comparsa independiente, que no haya ninguna tendencia que nos dicte qué tenemos que cantar"

Pregunta.-¿ Cómo han gestionado este cambio de día, en qué os ha afectado?

Respuesta.-Rafael: Ha sido una contrariedad, más que un trastorno. Evidentemente entendemos que es causa de fuerza mayor que, por supuesto, respetamos. Pero sí, hay planes que hemos tenido que cambiar. Maquilladora, toda la logística, transporte, todo lo que supone eso trasladarlo a nueve días más tarde.

P.-¿Ha influido en el repertorio?

R.-Marcos: Es que son nueve días más. Yo la primera cosa que tenía en el coco, sin hablarlo con mi hermano, era si íbamos a seguir con el mismo repertorio o no. De hecho nos han pisado cosas, claro. Ya se nos quedó viejo el repertorio que teníamos preparado, hemos tenido que cambiar cosas.

R.-Rafael: Sí, hemos cambiado un pasodoble y un cuplé con respecto al plan inicial. Son nueve días, a razón de siete u ocho agrupaciones al día. Te pisas los temas y ya te digo, nos levantamos el día siguiente con la sensación de que lo que íbamos a cantar ya se nos había quedado un poco viejo y a empezar otra vez.

P.-'El hombre de hojalata' es vuestra apuesta de este año, ¿qué se va a encontrar el público?

R.-R: Se va a encontrar, nuestra forma de hacer Carnaval de siempre, una comparsa reivindicativa y guerrera. Y, por supuesto, una comparsa muy gaditana, porque a eso sí que no vamos a renunciar nunca, a nuestra manera, a la música de pasodoble de mi hermano, que también creó un sello de nuestra agrupación. Y también será una comparsa que le da la mano a la comparsa del año pasado. La verdad es que hay cierta conexión con la del año pasado, una historia que es bonita de contar, es necesaria. Hemos intentado reparar el corazón de esta tierra el año pasado y no hemos podido, y ahora nos encontramos en una tierra sin latido, sin corazón ninguno. Por ahí van los tiros.

P.-Después de dos años seguidos en semifinales, ¿consideran ya asentada a la comparsa entre las mejores?

R.M: Respecto al concurso yo no, yo veo que hay que pelearlo otra vez. Hay mucha calidad, muchas comparsas que pueden estar entre las diez primeras. Respecto a lo que es la atención de la gente, sí que la agrupación ha crecido mucho, por lo que sea, ahí siento que hay cierta expectación con nosotros, morbo, no sé qué, pero hay cierta cosilla.

P.-Es obligado hablar de vuestra comparsa del año pasado, 'El corazón de Cádiz', y de ese pasodoble crítico contra Pedro Sánchez, ¿pensábais que iba a tener tanta repercusión?

R.- R: No, claramente no, porque yo vengo de un Carnaval en el que no era extraño cantarle al presidente del gobierno, de hecho creo que era lo normal en los años ochenta o los años noventa. A Felipe González se le dio, a Zapatero, a Rajoy..., a los líderes políticos se les ha dado caña desde el Carnaval de Cádiz, no nos hemos ocultado. Tuvieran el color político que tuvieran. Cuando yo traigo esa letra al ensayo, la traigo como una letra más, y por supuesto nosotros no pensamos que iba a tener esta repercusión. Sí que es verdad que nos damos cuenta en el ensayo general que la letra pega un estallido, nos damos cuenta de que aquí hay algo, y cuando eso lo trasladamos al Falla, eso queda refrendado, porque la verdad, la letra estalla, estalla en el teatro y después estalla en las redes sociales, y también nos estalla en la cara en alguna forma. Pero tantísima viralidad, no nos lo esperábamos. Quizás sí que entendíamos de que esto era un terreno en el que no había entrado mucha gente en ocho años de presidencia de este hombre. En ocho años no le ha cantado absolutamente nadie, y era un terreno por explorar, y que iba a levantar polvareda, pero hasta ese punto de polémica por supuesto que no.

R.-M: Para mí es como una carga que tenemos que soportar, porque queremos atreverernos a cantarle al presidente, pero claro, no me gustó que nos utilizaran para atacarle desde diversos sectores. Porque a mí, si este presidente no me gusta, la ultraderecha es que me da asco. Y nosotros ahí en medio. Y queremos ser una comparsa independiente, que no haya ninguna tendencia que nos dicte qué tenemos que cantar o no.

P.-Pero el sello ya os lo han puesto.

R.-M: Claro, 'Los fachastrana', desde el año pasado. Y ya no solo a nivel redes, sino en mi día a día. Entrar en una discoteca y que te digan algo con muy poco arte.

R.-R: Y a compañeros de la comparsa les han pasado cosas muy desagradables, y amenazitas por las redes, y cosas de esas, y la verdad que han pasado cosas regulares. Después, a la cara nada. Pero las cargas de los compañeros, los cuplés y esas cosas, eso lo aceptamos, eso a fin de cuentas es Carnaval, y bueno, mientras vengan con arte, eso por supuesto se acepta.

P.-Las agrupaciones acostumbran en los últimos años a cantar contra la derecha, ¿de ahí que vuestra letra sorprendiera?

R.-R: Hay que darle a la derecha también, por supuesto, pero no entendemos cómo hay tanta carga por un lado y cero para el otro sitio. Es que no hay nada, al gobierno no se le ha cantado absolutamente nada y hay cosas para cantarle. Es el Gobierno central y yo no creo que lo haga todo bien como para que haya esta ausencia de crítica. ¿Las críticas a la derecha?, por supuestísimo, a Juanma Moreno, bien cantadas y merecidas, creo que por la gestión lamentable de los cribados se merece una lluvia de palos, por supuesto, pero esa ausencia de crítica por el otro lado, eso no es propio del Carnaval de Cádiz. Considero que tiene que haber una neutralidad y no podemos dejarnos llevar por los colores políticos. Si tú eres de izquierdas, y por ser de izquierdas no le cantas al que gobierna porque es de izquierdas, eso no es propio del Carnaval de Cádiz, eso para mí no es carnaval, carnaval es otra cosa. Yo creo en cantarle al poder establecido, sea quien sea y venga de donde venga y tenga el color que tenga.

R.R: Digamos lo que digamos y hagamos lo que hagamos, molesta todo lo que hacemos. Parece que molesta todo lo que hacemos nosotros, hemos caído mal en algunos sectores, notamos que hay cierta antipatía hacia nosotros, pero también notamos mucho cariño por otro lado. No te quiero desvelar nada, pero es que vamos a repartir por los dos lados. Nos llaman la comparsa de los fachas, pues vale, pero sobre todo somos una comparsa libre a todos los niveles, yo me siento libre de escribirle a los que me dé la gana, otros a lo mejor no.

R.-M: Yo también creo que parte del público ha querido también construir una especie de narrativa en torno a nosotros. Hemos cantado una letra fuerte a Pedro Sánchez, sin la coletilla de 'soy de izquierda, me has decepcionado', que a veces se tiene que escribir así, ¿no? Escribimos la letra del año pasado a tumba abierta, y ya está, es lo que hacemos, cantar una letra a Pedro Sánchez, en la fase siguiente fue al rey. Creo que nos han querido convertir en como una especie de enemigo, de villano.

R.-R: En todas las películas tiene que haber un malo, está claro, parece que nos ha tocado un poquito a nosotros.

P.-Y a todo esto, ¿vuestro padre, Faly Pastrana, qué dice?

R.-R: Mi padre dice que hagamos lo que nos salga, que seamos puros. Me siento muy orgulloso de continuar un poquito el legado de nuestro padre en ese aspecto, de sacar letras valientes. Creo que ser autor de Carnaval implica un compromiso con la sociedad a todos los niveles y eso lo entendió mi padre y eso nos lo legó nosotros y me me enorgullece muchísimo. Sobre todo nos dice que disfrutemos del Carnaval, del proceso de hacer tu agrupación, que es mucho más que el Falla.

P.-¿Cómo están viendo el concurso de comparsas?

R.-M: Me da la impresión que hay un par de comparsas que el año pasado no estuvieron tan allá que han gustado más y creo también que 'La marea' y 'La camorra' también han gustado. Creo que el nivel no es que haya subido pero creo que va a haber diez comparsas que van a estar apretado para entrar en esa liga de semifinales. Y nosotros queremos ser una de ellas.

P.-Sois defensores de la 'gaditanidad', si es que puede llamarse así. ¿Os preocupa que se pueda perder el sentido primitivo de esta fiesta y su esencia?, ¿están en peligro?

R.-R: Sí, completamente. Lo dijimos hace poco y también nos cayeron palos. El gaditanismo, la gaditanía, tiene que ser evaluable. Porque va a llegar una chirigota que la firmen Faemino y Cansado y se va a llevar el primero. Hay ciertos parámetros gaditanos que se pierden. El gaditanismo se tiene que evaluar como se evalúa un popurrí. Esto no es solo Carnaval, es Carnaval de Cádiz y ese es su apellido. Hay que respetar las raíces y las agrupaciones tienen que oler a Cádiz. La gente se enamora del Carnaval de Cádiz por la forma que tenemos de cantar, de decir las cosas. Si eso se pierde, se pierde el Carnaval de Cádiz.