COAC 2026| La ministra María Jesús Montero, la última política en 'subirse' a las tablas del Falla en el Carnaval de Cádiz

La crítica a la actualidad política en el Carnaval de Cádiz no sólo tiene un reflejo directo y profuso en las coplas que se lanzan cada año desde la calle y, por supuesto, desde las tablas del Gran Teatro Falla. Y es que, en no pocas ocasiones, la sátira impregna no sólo el contenido, también el continente, y los carnavaleros se lanzan a parodiar a los líderes locales, nacionales e internacionales en los propios tipos de sus agrupaciones. El último ejemplo lo tuvimos en el cierre de la segunda sesión preliminar del COAC 2026 cuando la chirigota sevillana 'To pa mí' se metía en la piel de la ministra María Jesús Montero.

Con su habitual traje de chaqueta rojo, la Montero carnavalera repartió coplas y sustos desde la puerta del Ministerio de Hacienda e, inevitablemente, el cerebro del aficionado tomaba los caminos necesarios para devolvernos nítida la imagen del Concurso de 2014 de 'Esto sí que es una chirigota', cuando José Antonio Vera Luque y los suyos encarnaron al entonces presidente M. Rajoy y su consejo de Ministros.

Pero estos no son los únicos ejemplos de figuras de la política nacional que se han subido a las tablas del Gran Teatro Falla. La propia chirigota del Vera le echaba arrestos carnavaleros al satirizar la figura del dictador Francisco Franco en 'Esto conmigo no pasaba' (2007) al que también hemos visto en forma de estatua con 'Los que la tienen dura desde el final de la dictadura' (2019) de Mairena de Alcor.

'Esto sí que es una chirigota'.

Los Reyes y la Casa Real

Este mismo grupo de sevillanos también llevaron al Falla 'Una chirigota familiar' (2017) transmutados directamente en los miembros de la Casa Real Española. Un año en el que el Emérito también tuvo su propia agrupación, y también desde Híspalis, 'Esta chirigota cae bien'. Y es que, si hablamos de la figura del Jefe del Estado y de la Casa Real a lo largo de la historia, son numerosas las representaciones que ha tenido en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas: 'Los pavos reales (una especie en extinción)' (2004) de los Carapapa; 'La familia bien, a Dios gracias' de los Labajo (1999); 'Al rico borbón helado' (1989)...

Pero además de la monarquía patria, la Casa Real inglesa también ha tenido cierto protagonismo en las tablas del Gran Teatro Falla con el inolvidable cuarteto 'La boda del siglo' (1982) de Agüillo hijo con el Peña y el Masa como el príncipe Carlos y Lady Di, respectivamente o la más reciente chirigota 'El niño de Isabelita' (2023) de la chirigota de Rota, también metidos en la figura del ya rey Carlos de Inglaterra.

De vuelta a la política: De Teófila Martínez a Donald Trump

Selu, carcaterizado como Trump, en 'Grupo de guasa'. / Jesús Marín

Coronas aparte, la historia de los líderes políticos en el COAC da para tres enciclopedias. Si a política nacional nos ceñimos podemos encontrar a Manuel Fraga o Alfonso Guerra, entre otros líderes políticos y sociales, en 'La familia de Juan Palomo' (1990), chirigota que denunciaba el tráfico de influencias en las esferas de poder con letra de Pedro Romero y música de José Castellón El Pellejo; a José María Aznar en la más olvidada chirigota jerezana 'Al-Iva-Aznar y los once ladrones' (2001); o a Carles Puigdemont esperando la guillotina de 'La familia verdugo' (2018) en una propuesta escénica de la chirigota chiclanera que desató una (soprendente) polémica nacional.

Los personajes de la política regional, provincial y local, por supuesto, también ha tenido su reflejo en las tablas del Falla en diferentes momentos de la historia. Al chirigotero Juanlu Soto Cascana, por ejemplo, lo hemos podido ver de la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez -'Murga azulejera y castellonesa y en medio en vez de el de blanco va la alcaldesa' (2008)- y de la expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz -'Los niños de la Susana' (2016)- con igual solvencia y pocavergüenza.

'Murga azulejera y castellonesa y en medio, en vez del de blanco, va la alcaldesa' / Jose Braza

También hemos de recordar al anterior alcalde, José María González, protagonista absoluto de 'Los Kichi' (2016) de la chirigota del Barrio e incluso al primer y único edil socialista que ha tenido Cádiz, Carlos Díaz, como parte del cuarteto 'Marías de la Bahía' (1990) de Antonio Villanego donde el alcalde gaditano compartía protagonismo con sus homólogos de Puerto Real y Jerez, José Antonio Barroso y Pedro Pacheco, respectivamente.

'La dictadura postiza' (1987)

Líderes cercanos y figuras más lejanas. La política, y los políticos, de la esfera internacional también han sido objeto de la sátira de los autores carnavaleros. Impagable la estampa de Selu García Cossío como un Donald Trump que (el de verdad) ya ha perdido toda la gracia y de José Mari Niño Malet como Kim Jong-en aquel 'Grupo de guasa' (2018) donde, por cierto, además de Angela Merkel y Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos compartía chirigota con Nicolás Maduro. O la también muy recordable reunión de 'La dictadura postiza' (1987) de Javi Osuna con los considerados dictadores y líderes del momento.

Políticos con nombre y políticos sin nombres y apellidos -estaban 'El G-15' de los Carapapa, en 'Vota P.I.C.H.A.' (2002) de Juan Carlos Aragón, en 'Los Ministros' (2016) de Luis María...- que siempre se encontrarán su reflejo retorcido en el espejo, único y desafiante, del Carnaval de Cádiz.