COAC 2026| Julio Pardo Carrillo: "Esta competición no es ya la de los años 90 cuando se la jugaban entre dos"

"Un Concurso muy bonito". Así está viviendo Julio Pardo Carrillo el COAC 2026 con 'El sindicato'. "La verdad es que este año sí hemos sentido que de primera la gente ha conectado con nosotros. Igual que otros años no se conecta y hay que remar, este año la verdad es que estamos muy contentos", ha explicado el autor tras cumplir con el pase de semifinal de su coro.

Una modalidad que en los últimos años experimenta una intensa competición. "El pase a la final para los coros lleva siendo caro ya bastantes años. Ya esta competición no es la de los años 90, cuando se lo jugaban todo entre dos y un año bueno ganaba, y un año malo quedaba segundo, y a poquito que se hiciera se estaba en a final. Ahora eso no es así. Ahora hay 5 o 6 coros grandes y cualquiera de los 5 o 6 puede ganar o quedarse sexto", reflexiona Pardo, que se alía con Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano Canijo en esta propuesta.

Un Concurso donde "no te puedes relajar" y que se lucha en cada letra. Así, las credenciales que han presentado para el pase a la final son dos tangos reivindicativos pero de muy diferente sentido. O no tanto... "Son dos reivindicaciones que aunque parecen diferentes, en realidad son historias conectadas. La primera, la de ese empresario que además (de hablar de sus exigencias y pedir huelga general de los autónomos) dicem que por emprender se peridó crecer a su niño. Y en el segundo tango pues damos esa respuesta del niño, que lo que le está diciendo es que deje un poquito el trabajo y le preste un poquito más de atención. Que cuando te des cuenta mido un metro ochenta y esto ha pasado. Son dos tangos que muestran las dos caras de una misma moneda", explica el compositor.