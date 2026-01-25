COAC 2026| José Félix López (Antílopez): "Es un sueño cumplido porque mi madre me crió en el Carnaval de Cádiz"

"'¡Sueño desbloqueado!", con alegre resolución José Félix López, cincuenta por ciento del dúo musical Antílopez -en periodo de despedida-, resume sus emociones ante su 'debut' como autor de una agrupación participante en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz.

"Es un orgullo, un sueño cumplido, porque cuando era chiquitito mi madre me crió en el Carnaval de Cádiz. Ella se quedaba, hasta cuando estaba embarazada de mí, por las madrugadas a grabar cuando se retransmitía en la 2 de Televisión Española. Me he criado en eso, en saber apreciar esta sensibilidad que se tiene aquí a la hora de ver la vida, tamizarla y crear la copla", se congratula el músico coletrista de la comparsa 'Los mindundis' procedente de su tierra, Isla Cristina.

Así, aunque la propuesta del grupo -"a los que conozco desde juveniles a buena parte de ellos"- llegaba en "el peor año" posible, un año "demasiado emocionante para un solo corazón", el artista envuelto en plena gira de despedida de Antílopez dijo sí. "Tienen tantas ganas, una ambición tan bonita, tan honorable, tan humilde, a pesar de tene elr talento que tienen, que el hecho de que quisieran contar conmigo pues fue el empujoncito que me faltaba. Ellos están dispuetos a llevar la bandera de nuestro pueblo, con mucho honor, lo más lejos posible para que todos nos sintamos orgullosos del Carnaval que también se hace en nuestra tierra", relata el compositor que lleva junto a Miguel Ángel Márquez (la otra pata de Antílopez) componiendo para el Carnaval de Isla Cristina "desde los 16 años".

El Carnaval de Isla Cristina, pero también en el Carnaval de Cádiz han tenido una presencia destacada a través de las canciones de Antílopez, versionadas y reversionadas en este Concurso. Un certamen que se celebra en un coliseo, el Gran Teatro Falla, que también significa muchísimo para el dúo y al que volverán dentro de muy poquito. "Yo es que creo que no hay plaza a nivel nacional en la que Miguel y yo nos hayamos sentido más cómodos, más queridos y más comprendidos que aquí en Cádiz, en el Falla", confiesa.

Y en el Falla estarán el 12 de mayo para poner el broche de oro a una trayectoria brillante. "Este concierto era algo que buscábamos, lo hemos perseguido, incluso casi parece que no iba a pasar, pero sí ahí tenemos el concierto en mayo en el Falla para todo el que quepa y quiera venga a despedirse de nosotros", desea.