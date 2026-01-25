COAC 2026| La comparsa de Isla Cristina 'Mindundi' afectada "de forma muy cercana" por la tragedia de Adamuz

Con la ilusión de estrenar su nueva propuesta en las tablas del Gran Teatro Falla, donde el pasado año dejaron tantas buenas sensaciones, pero con la sombra de una tragedia que ha golpeado duramente a su tierra, la comparsa de Isla Cristina 'Los mindundis' -conocida la agrupación como la de 'Los traidores'- se enfrenta al Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2026 en la décimo quinta sesión del pase preliminar con una ausencia muy presente.

"El accidente de tren de Adamuz nos ha afectado de una manera muy cercana. Desgraciadamente, nuestra amiga Ana falleció en uno de los vagones junto a su madre, Pepi", se emociona el director de la agrupación y firmante de la autoría de la música, Fran Millán, mientras el resto del grupo calienta voces en camerinos minutos antes de salir a escena.

El comparsista cuenta que tanto Ana como Pepi eran "personas muy vinculadas" a la comparsa, por eso en esta noche de estreno no se pueden "olvidar" de ellas. "Las llevamos hoy con nosotros, sabemos que desde arriba nos van a apoyar porque esta era su comparsa, y aunque sea complicado, que lo es, nosotros le vamos a echar todas las ganas del mundo", dice el joven con respecto a la pérdida de estas dos isleñas que ha dejado conmocionada a toda Isla Cristina.

'Los mindundis', con letra de Eugenio David Sosa Yaque y el músico José Félix López García (de Antílopez) y que también cuenta con la colaboración del gaditano Rubén Vallejo, es la propuesta de este año de un grupo con amplia y premiada trayectoria en el concurso de su tierra y, tras un 2025 donde pisaron el Falla con decisión, regresan al certamen de Cádiz "sólo con la pretensión de que guste muchísimo" y "de si puede haber un pase mejor, pues mucho mejor, nos haría muy felices".