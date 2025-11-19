El COAC 2026 del Carnaval de Cádiz contará con una chirigota menos de las previstas

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescs (COAC) 2026, cuya programación se dio a conocer el pasado 8 de noviembre tras la consumación del sorteo del orden de actuación de la fase preliminar, contará, finalmente, con una agrupación menos de las previstas.

Así, la chirigota sanluqueña 'Más cumplío que un luto' ha comunicado a la organización su baja del certamen de coplas del Carnaval de Cádiz, por lo que, en vez de 124 agrupaciones, serán 123 formaciones de la categoría de adultos las que pasarán por las tablas del Falla a partir del próximo 11 de enero.

La agrupación que no participará en el próximo COAC tenía prevista su actuación el sábado 17 de enero en última posición, con lo que esta sesión, la séptima de preliminar, contará con la presencia de 6 grupos. Así, abrirá el coro El reino de los cielos, al que le seguirán la chirigota Los mohigangas; la comparsa La camorra; el cuarteto Los latin King (de la calle Paskín), la chirigota ¿No son pa matarlos? y cerrará la sesión la comparsa La marea.