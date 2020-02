Un reciclaje por dentro y por fuera. La comparsa de Germán García Rendón se prepara en La Salle Viña mirando al futuro, y mirando por el futuro. “Es una llamada a la esperanza y a la acción”, explica el autor sobre su nuevo proyecto, ‘Los resilientes’, mientras se transforma en un personaje que se reconstruye de todo lo malo que se saca del mar, de botellas, de tapones de plásticos, de neumáticos...

La resiliencia, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos –explica la RAE– se presenta en esta comparsa con un mensaje ecologista que se lanza desde La Caleta, reducto escogido para su puesta en escena, convirtiéndola así en “una obra muy gaditana pero conectada también con los problemas de mundo”. De hecho, la idea se le ocurrió cuando vio las recogidas de basura que organizaron en esta playa gaditana y la admiración por “la gente que pone su granito de arena”.

Y es que hay cosas que no cambian. Aunque se abre un nuevo ciclo dejando atrás la marca OBDC, aunque el grupo se renueva con comparsistas veteranos, su mensaje reivindicativo no se pierde. “Puede haber cambio en lo musical, en el vehículo para transmitir pero el fondo es el mismo”, afirma claro Germán, que no oculta tampoco sus nervios de siempre. “Lo paso muy mal”, dice recién maquillado por el equipo de Look Art Studio, que dirige Pako-Rón, y a poco de colocarse por primera vez el tipo, confeccionado por Arte y Vida, con Álvaro Ortega.

El reciclaje además llega al grupo, que también se reconstruye con gente experimentada “que, sin ser mayor, nos da una madurez que se va a notar a leguas, desde los primeros compases”, explica Vicente Lázaro, Lali, el hilo conductor para la llegada de todos ellos. Ramón Obregón, integrante de las comparsas de Bienvenido; Francis Alcántara, en los últimos años con Kike Remolino, Lili , Dani, de San Roque, y Andrés Sibón, que no salía desde hace 13 años, se han sumado al proyecto.

“A mí me ha soplado el poniente”, bromeaba el comparsista, parte de chirigotas y comparsas de Juan Carlos Aragón y que actuó por última vez en ‘La república gaditana’, de Tino Tovar. “Mis hijas no me habían visto nunca en una agrupación y tenía que aprovechar esta oportunidad. Que estuviera el Lali, que salí con él, ha sido muy importante, comentaba mientras hacía muchas fotos con el móvil. “Cuando yo salía no había esto, me voy a actualizar”, reía.

Ramón también tenía ganas tras tres años en barbecho. “Vengo con ilusiones renovadas y la acogida ha sido estupenda”. Y Francis, que estaba “y muy a gusto aquí”.

A Germán no se le quería pasar hablar sobre el buen equipo que forman entre Adrián Páez, en la dirección, y Lali, en la afinación, que le ha liberado para centrarse más en escribir. No le gusta mucho haber cantado tan tarde, prefiere los primeros días, pero espera un Carnaval “ilusionante”, aunque “nos lo pongan difícil con el gran nivel que hay”. Es la actitud ante la vida de ‘Los resilientes’.