El chirigotero viñero Francisco Abeijón 'Carapalo' recibe la insignia de las Mujeres de Acero

Pocos autores, sólo unos cuantos escogidos por el compás de las mareas, han sabido llevar a las tablas del Gran Teatro Falla la particular esencia de la chirigota viñera y, entre ellos, Francisco Abeijón 'Carapalo' se cuenta como uno de los referentes. Bien lo saben sus vecinas de la asociación Mujeres de Acero y, por ello, y porque fue su letrista durante tres lustros, le impusieron ayer la insignia de la entidad durante el ensayo general de esta chirigota de viñeras a la que ha estado ligado durante tantos años.

“Ya él dice que está muy cansado para escribir pero, vamos, sigue muy cerca de la chirigota y nosotras siempre lo tenemos en nuestro corazón porque es muy buena persona y muy buen carnavalero de Cádiz, que ha llevado a Cádiz y a su barrio de la Viña por bandera siempre”, explicó Conchi Domínguez Parrilla, presidenta de las Mujeres de Acero, a los presentes que quisieron compartir ayer el estreno de la agrupación en las instalaciones del IES La Salle Viña.

Carapalo, que ha puesto sus letras al servicio de agrupaciones para la historia como ‘Un montón de guanaminos’, ‘El crimen del mes de mayo’, ‘Dios dijo hermanos pero no primos’ o ‘Los últimos en enterarse’, amén de ser, junto a Juan Muñoz, el artífice de llevar a la primera chirigota de mujeres a cantar al coliseo de Fragela, ya que fue autor para las míticas ‘Las Molondritas’, entre un sinfín de títulos inolvidables, se mostró sorprendido y emocionado a partes iguales.

“Me ha hecho mucha ilusión porque no me lo esperaba, Conchi me dijo el viernes que me llegara hoy al ensayo de la Salle porque yo era uno más de ellas y que necesitaba que estuviera aquí, y yo pues si me lo piden pues no iba a faltar, ya podía estar lloviendo o con un vendaval que yo iba a venir. Y, mira, al final, era para la insignia. Ha sido muy bonito”, explicó el chirigotero a este periódico al término del acto donde también le cantaron un cuplé un cuplé homenaje que siguió al pasodoble que el el autor les escribió en su día y que se lanzó a entonar con ellas.