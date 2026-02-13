La chirigota juvenil 'Los duendecillos de los dos castillos', Premio Un Garbeo por Cádiz del COAC 2026

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz (AACC) ha dado a conocer el nombre del autor ganador del Premio Un Garbeo por Cádiz, galardón destinado a las categorías Infantil y Juvenil del COAC 2026 y que en esta edición ha recaído en la chirigota juvenil 'Los duendecillos de los dos castillos', por su pasodoble titulado Qué suerte tengo, Dios mío.

El jurado, formado por José Antonio Romero Lobón, Ismael Pereira Muñoz, Verónica Prieto Rosales y Ana María Sánchez Cerpa, ha valorado especialmente la capacidad para transmitir, a través de su copla, las emociones y la experiencia que supone dar un auténtico garbeo por Cádiz.

Sus letras han conectado con el espíritu de este premio, impulsado por la AACC con el respaldo de City Sightseeing Cádiz, la empresa de autobuses panorámicos rojos de doble planta que muestra las mejores vistas de la ciudad tanto a visitantes como a residentes.

La AACC desea agradecer su participación a todos los autores y autoras que han formado parte de esta edición, animándoles a seguir creando y participando en futuras convocatorias. Asimismo, quiere reconocer a la Nueva Asociación Gaditana El Carnaval de los Niños y las Niñas por su apoyo y compromiso con la cantera.

La celebración del premio tendrá lugar el próximo 27 de febrero a las 19.00 horas en la sede de la Asociación (Bóvedas de Santa Elena s/n), en una jornada de puertas abiertas en la que se volverá a escuchar las letras de la agrupación ganadora. Desde la AACC se invita a todos los aficionados y aficionadas a participar en este encuentro.

Además, el galardón será entregado oficialmente el próximo 2 de mayo, en el marco de la Gala Lo Mejón de lo Mejó. Con este premio, la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz reafirma su compromiso con la cantera y con la promoción del talento joven, contribuyendo a mantener viva la frescura y la esencia de nuestras coplas.