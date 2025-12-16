El galardón 'Un garbeo por Cádiz' premiará una letra de la cantera en el Concurso de Agrupaciones 2026

La Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz (AACC), "en su firme compromiso por poner en valor la importancia de nuestras coplas y por destacar la creatividad de nuestros autores y autoras", anuncia la creación de un nuevo galardón que se estrenará en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) 2026. Este premio nace gracias al patrocinio de la empresa City Sightseeing Cádiz, entidad que contribuye cada día a la difusión de la ciudad a través de sus reconocidos autobuses panorámicos rojos de doble planta.

El nuevo reconocimiento, denominado Premio 'Un Garbeo por Cádiz', está dirigido exclusivamente a las agrupaciones de las categorías infantil y juvenil. El término 'garbeo', tan propio y gaditano, alude a la acción de dar un paseo espontáneo, sin rumbo fijo, relajado y lleno de encanto. Bajo este concepto, el premio distinguirá a aquella agrupación cuya copla ponga mejor en valor y transmita las bondades, emociones, experiencias y belleza de darse un paseo por la ciudad, ya sea describiendo diversos rincones o centrándose en un lugar concreto.

La elección de la agrupación ganadora estará a cargo de un jurado especializado, designado expresamente por la AACC. La Asociación, presidida por Francis Sevilla Pecci, asumirá la difusión de las bases del premio, así como la organización del galardón y la comunicación del veredicto.

Tanto la AACC como City Sightseeing Cádiz cuentan con la colaboración y el apoyo de la Nueva Asociación Gaditana 'El Carnaval de los Niños y las Niñas', que preside Mario Rodríguez Parra, reforzando así el compromiso conjunto con la cantera del Carnaval.

Con esta iniciativa, las entidades organizadoras buscan "fomentar la pasión por el Carnaval en las nuevas generaciones, así como estimular a los jóvenes autores y autoras para que continúen desarrollando su creatividad y manteniendo viva la frescura y la esencia de la copla gaditana".

Las bases estarán disponibles en la web de autores https://aaccadiz.com