Una chirigota de Jerez 'ahúma' al público del Gran Teatro Falla en el COAC 2026

La chirigota jerezana 'Los que se lo llevan calentito', que este 28 de enero hizo su estreno en el COAC 2026, se esforzó tanto por ambientar su propuesta basada en la película ET el extraterrestre que ahumó el Gran Teatro Falla de una manera tan intensa que hasta algunos de los espectadores de las primeras filas abandonaron su asiento durante la actuación.

Y es que, las dos máquinas culpables de envolver en humo a estos Elliot repartidores de GlovETE no cesaron su actividad a lo largo de todo el repertorio, con lo que, bien pronto, la bruma abrazaba al coliseo por entero, al igual que el cachondeo...

"¡La que estás formando, con el humo, chiquillo!", clamaba la guasa del gallinero. "¡Esos son Los Calaítas que están fumando!". "¡Chiquillo, apaga el humo ya!", espetaba el respetable siempre largo en ingenio y carga... "No eche más humo, no eche más humo..."