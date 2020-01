La chirigota de Juan Carlos vive

Dice un amigo con mucha guasa que Dios está en todas partes pero mayormente para por la Iglesia. Si diéramos por válido este razonamiento fácilmente podríamos construir un silogismo de lo más gaditano asegurando que el espíritu de Juan Carlos Aragón está por todo el Carnaval de Cádiz pero donde su presencia se nota con mayor potencia es en su comparsa y en su chirigota.

La esencia del Chele Vara es la que estos chirigoteros quieren defender a capa y espada desde esta misma noche, cuando se abran las cortinas y aparezcan ante el público como ‘Dio picha’.

Este pasado domingo, mientras terminaban de dar las últimas pinceladas a su repertorio, este diario estuvo con ellos en el colegio Santa Teresa, donde han fijado su centro de operaciones. Joaquín Revuelta, que volverá a ser el director, reconocía que han pasado un año complicado y explicaba cómo la idea de la chirigota sí que fue engendrada por el propio Juan Carlos en la mismísima semana del Carnaval 2019. “La situación esta la hemos llevado a ratos. A veces bien, otras menos bien, pero bueno en general hemos ido tirando para adelante, poniendo buena cara. En estos momentos que estamos, a horas del estreno en un nuevo Concurso, pues nos encontramos bien, con muchas ganas e ilusionados. Podemos decir que ha sido una experiencia bastante enriquecedora”, decía.

En cuanto a cómo surgió la idea lo relataba tal cual. “Juan y yo habíamos hablado sobre el tipo. Él era una persona que tenía las cosas muy claras y hacía los repertorios supertemprano, y el mismo miércoles de Carnaval ya estuvimos hablando de un par de posibles tipos, de por dónde queríamos ir, y nos decidimos por uno en concreto, que es más o menos este, y teníamos claro el look, la manera de ver la imagen de Dios y todas esas cosas. Luego ya el repertorio lo ha cogido quien lo ha cogido y ha salido una cosa híbrida”.

El grupo quiere mantener el espíritu que Aragón insuflaba a sus agrupaciones

¿Y quién ha cogido el repertorio? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos aficionados. Algunos lo sospechan, otros esperan a escucharlos esta noche para tener la certeza. Pero, de momento, Revuelta insiste. “Los autores son los padres, ya lo hemos dicho muchas veces”. Y lo explica. “Mientras que ellos no quieran nosotros no podemos traicionarlos. Hay que entender que es una responsabilidad muy grande. La sombra de Juan Carlos es muy alargada y como ellos dicen también el movimiento se demuestra andando. Ya cuando la gente escuche el repertorio opinará al respecto”.

El cajonazo sufrido por ‘Er Chele Vara’ el pasado año fue un auténtico varapalo para Juan Carlos Aragón, que se lo tomó francamente mal. De hecho, se desilusionó tanto que llegó a comentar a su comparsa el mismo día de conocer el veredicto del jurado que pensaba descansar en 2020. Quizá por ese buen sabor de boca dejado por este grupo y por al aire reivindicativo y canalla de sus coplas los aficionados están deseosos de ver si son capaces de mantener el listón donde lo dejó el Capitán Veneno. “No somos muy conscientes de la expectación que se puede generar en torno a la chirigota. Imagino que podemos levantarla pero también podemos despertar morbo. Cuando hay una desgracia así de por medio el ser humano es impredecible. Nosotros vamos con toda la honestidad del mundo para defender un estilo, una ideología casi, que es la del Capitán Veneno en la modalidad de chirigotas, y esperamos haberlo conseguido y que sea el homenaje que queremos ofrecerle, y que no es otro que decirle Juan, mira, tu estilo sigue aquí”.

“Nosotros –cuenta Revuelta– llevamos desde que se fue Juan Carlos con Bob Dylan de gira dos o tres pasodobles que a veces cantamos, cosas así muy emblemáticas, unos cuplés, una presentación, pero no es algo que nosotros provoquemos. A veces nos lo piden, ¿cantáis un poquito de antología? Y nos arrancamos, pero no es algo que nos planteamos ni mucho menos. Yo creo que hay que ser muy, entre comillas, profesional para saber de verdad lo que la gente quiere y yo creo que nosotros no estamos en esa onda”.

La base del grupo es la misma. Ha entrado Carmelo López, histórico componente de las chirigotas de Juan Carlos y comparsas como ‘Los inmortales’. Bernardi no sale por motivos laborales, Calixto Revuelta regresa a los romanceros, y Javi Otero “tenía un compromiso que nosotros hemos entendido. Pero vamos que tenemos un ratoncito ahí metido que es uno de los nuestros. Y Carmelo es un cañón de artillería, como si no hubieran pasado tantos años sin salir”.

Precisamente Carmelo, al que en su momento unió una gran amistad con Juan Carlos, reconocía que no pensaba volver a salir pero que “Joaqui me llamó a final de agosto, me dijo que iban a salir pero que tenían algunas bajas y querían cubrir con gente que hubiera salido con Juan. Manolito Perales me tocó por otro lado, que también no salía desde el año de ‘Los inmortales’, y yo con el Largo voy al fin del mundo”. “Además, Juan Carlos desgraciadamente ya no está y tenemos la responsabilidad de llevar algo digno. A mí me gusta mucho la chirigota pero nuestro objetivo es disfrutar”.

“Estoy tranquilo –reconocía–, pero claro hay respeto al Falla. Por una parte es un homenaje que le queremos hacer a Juan, por otra parte coincide eso, que mis hijos salen, y me preguntaban que si yo nunca iba a volver a Concursar, y hemos decidido matar unos cuantos pájaros de un tiro”. Su hijo mayor, Carmelo también, sale este año con ‘Las eventuales’, debutando en adultos, y su hija María concursa en juveniles con la agrupación ‘Los burritos’, que ha pasado a la final.

Eso sí, Carmelo advierte que en principio “yo me he comprometido sólo para este año y luego volvería a las ilegales, aunque no sé qué pasará. Yo me he acomodado a la calle, la verdad, porque cuesta perderse la Champions y los partidos del Cádiz, la verdad”.